Mandiola: «Viven con menos presión que nosotros»

El partido ante la Arandina está a la vuelta de la esquina y Manix Mandiola lamenta que lleguen a esta primera cita «justitos de gente», aunque de inmediato encamina su discurso hacia lo positivo: «Habrá que confiar en lo que tenemos. Hay que estar convencidos de que los que salgan serán competitivos si están a su mejor nivel».



Y es que Mandiola tendrá que apañarse con lo que tiene, ya que es poco probable que llegue alguna incorporación antes del encuentro ante los ribereños. «De momento parece que no está previsto. Tiene pinta de que no», responde cuando se le pregunta si habrá fichajes esta semana.



Asegura que le ha dado «una vuelta» a la formación de la defensa, pero... «no hay que pensar mucho más porque hay escasos efectivos. Vamos a ver cómo está Prosi en los próximos entrenamientos y haremos alguna probatura. Lo que es seguro es que alguien saldrá con el ‘2’, otro con el ‘3’...».



Como suele ser habitual en Mandiola, no se quiere centrar en exceso en el rival que tendrá enfrente. Recuerda que es un equipo que en la primera vuelta ha demostrado tener un potencial similar al blanquinegro y que además entiende que afronta el choque con una ventaja. «Querrán jugar con la baza de que viven con menos presión que nosotros y que la exigencia no es la misma. Saben que necesitamos ganar, ellos también, pero las consecuencias de no ganar son mayores para nosotros», explica.



El entrenador vasco entiende que los dos partidos que ambos equipos jugaron en Copa Federación «no valen de referencia» y se aferra a su filosofía: «No podemos estar pendientes de lo que ellos piensen o quieran. Trataremos de sacar lo mejor de la gente con la que contamos y si damos el cien por cien podemos sacar el partido adelante».



REFUERZOS

El martes se reunió por primera vez con Nacho Fernández, director deportivo, y Gonzalo Antón, mandatario responsable de este área. Hablaron de «las necesidades y las facetas a mejorar en el equipo». Salieron a la palestra nombres y opciones para reforzar ciertas posiciones, aunque es un trabajo que Mandiola deja en manos del técnico recién llegado. «A nosotros nos queda esperar a que se gestione algo y cuando llegue utilizarlo», comenta.



Da la sensación de que el entrenador de Eibar tiene más prisa que los mandatarios, aunque las ideas son muy similares. Quiere jugadores «que mejoren lo que tenemos» y matiza: «Que nos den cosas diferentes». Recuerda que no necesariamente tienen que ser «mucho mejores», sino que deben cubrir las necesidades que tiene una plantilla confeccionada con poco tino. «Hay puestos determinados que estamos cojos. Uno de los ejemplos puntuales es que tenemos un lateral derecho y uno izquierdo. Uno de ellos está sancionado, por lo que nos quedamos con uno. Son puestos que habría que reforzar», opina.



«Por lo demás, todo lo que venga y mejore lo que tenemos bienvenido sea», continúa un Mandiola que es consciente de que el mercado de invierno es «complicado». Sabe que ninguno de los jugadores de Segunda B que está haciendo una buena campaña vendrá al Burgos. «Tendría que ser de un futbolista de categoría inferior. Reforzar el equipo a corto plazo con alguien de categoría inferior no tiene sentido. Si los queremos de esta división tienen que ser gente que no juegue, que no cobre... y no es fácil», asume.



PROSI

El mediocentro asturiano saltó ayer al terreno de juego, aunque no trabajó con el grupo y se retiró al vestuario minutos después. Sigue con molestias en la zona del psoas de su pierna izquierda y no está claro que pueda estar recuperado para el domingo. «Tiene molestias. Ha salido a probar, pero el último partido ya le tuvimos que cambiar y la semana pasada parecía que estaba mejor, pero sigue con los problemas. Parece que no es nada grave, porque se ha hecho una ecografía y no se le ve nada. Habrá que esperar hasta última hora», comenta Manix Mandiola.