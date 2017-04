Manix Mandiola sabe que la orilla está muy cerca, pero que deben seguir nadando. Sabe que en el final de campaña no perder es siempre positivo y entiende que ante un rival como la Ponferradina, plagada de jugadores de una enorme calidad individual, la solidez será fundamental. Así las cosas, en el entrenamiento de ayer dejó muy claro que volverá a apostar por la defensa de cinco. Reforzará la contención para buscar un resultado positivo en El Toralín.



La duda es quién será el tercer central. Odei, Dani Gómez, que actuará en el eje de la zaga, Andrés y Jorge Fernández, los dos últimos como carrileros, son fijos. Popa y Jorge García pugnan por el quinto puesto. Ayer probó con ambos y despejará sus dudas en las próximas sesiones.



Prosi, Carlos Ramos y Chevi son también seguros en el centro del campo, mientras que en la punta de ataque Adrián,Fito Miranda, Armiche y Diego Suárez pugnan por dos plazas. Los dos primeros son los que más opciones tienen de entrar en el once.



El entrenador blanquinegro hace cálculos y entiende que harán falta «por lo menos 4 puntos» para evitar el descenso. «Cuanto antes los saquemos mejor. Esta semana solo podemos ganar en Ponferrada. Estamos centrados en ello y creo que tendremos nuestras opciones. Vamos a ver si tenemos el acierto y la suerte necesaria», explica el entrenador vasco.



Da por bueno el punto que consiguió el equipo ante el Tudelano. Habla de «errores puntuales» y reconoce que el equipo bajó su nivel respecto a los últimos encuentros en casa. No obstante recuerda que tenían enfrente a uno de los mejores visitantes del grupo que había logrado 27 puntos lejos de su estadio.



Mandiola sigue siendo práctico y positivo. Insiste en lo del vaso medio lleno.«Sumamos un punto que con la que está cayendo y según está el tema, ni tan mal.Hay que valorar este empate porque fuimos dos veces por debajo.Si son ellos los que empatan en el 91 hubiera sido más doloroso. Tal como se dio el partido y con el rival que teníamos enfrente... Vamos a pensar en positivo, que es lo que toca», responde.



Advierte de que la Ponferradina, pese a no haber funcionado como se esperaba esta campaña, «sigue teniendo buenos jugadores».Es consciente de que este tipo de futbolistas «en cualquier momento te la pueden liar».



No quiere fijarse en exceso en el conjunto berciano. Sabe que ellos necesitan ganar para contentar a su parroquia, aunque no cree que sea un dato a tener muy en cuenta.Apuesta porque los suyos se centren en hacer bien su trabajo. «El guión que se monta difícilmente se cumple. Lo que ocurra en el partido no solo depende de ti, sino también de lo que haga tu rival, así que es complicado predecir lo que ocurrirá», explica.



Mantener la solidez defensiva será primordial para conseguir un resultado positivo en Ponferrada. Pese al mal partido ante el Tudelano, Mandiola sostiene que el equipo «no concedió demasiado».«No tuvieron muchas ocasiones pese a que hicimos un encuentro flojo en líneas generales. Hay que seguir siendo un equipo fuerte atrás y no caer en esos errores puntuales.Si hacemos eso bien tendremos mucho ganado», defiende.