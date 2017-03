Las sanciones de Andrés González y Jorge Fernández provocarán que el cuerpo técnico blanquinegro deba improvisar un lateral derecho para jugar en Tajonar. El asturiano fue la solución de urgencia cuando el capitán se tuvo que perder otro encuentro por acumulación de amonestaciones, pero el domingo tampoco estará.SergioEsteban sigue lesionado, por lo que Mandiola deberá elegir a uno de sus futbolistas para que se adapte a la posición.



Todo indica que el entrenador de Eibar regresará a la defensa de 5 para que el equipo se sienta más protegido y tiene varios candidatos para ese perfil diestro. Armiche puede actuar en esta posición, pero el canario no brilla precisamente por sus cualidades defensivas.



Carlos Ramos es otro de los hombres que podría aclimatarse a este puesto. Tiene recorrido y podría encajar, aunque el equipo perdería una pieza en el centro del campo, donde el zamorano está rindiendo a un buen nivel.



Otra de las posibilidades es que uno de los centrales pase a la banda derecha. Podría ser Ramiro, aunque si le toca lidiar con un extremo veloz puede pasarlo mal, mientras que Odei también es un candidato a ocupar esta banda, aunque supondría perder en el eje de la retaguardia al defensor más en forma del equipo. También Popa se puede adaptar a esta posición, aunque tampoco parece la opción más probable.



De todo lo anterior, Armiche y Carlos Ramos pueden ser los que mejor se aclimatan al puesto, aunque no conviene descartar que Mandiola apueste por jugar con los 4 centrales, uno de ellos más escorado hacia la derecha.



No obstante existe otra solución: que sea un jugador del juvenil el que ocupe este puesto. Varona y Álvaro Campos son los mejor situados. El primero es el que conoce mejor el puesto. En las últimas semanas es habitual en alguno de los entrenamientos del primer equipo y podría tener su oportunidad. Campos tiene a favor que ya ha debutado en Liga y que también ha jugado varios partidos de Copa Federación. Con el primer equipo ha jugado casi siempre como central, así como en el equipo juvenil, por lo que tendría que variar su puesto.Está previsto que ambos se ejerciten con la primera plantilla esta semana.



Mandiola probará a lo largo de la semana e irá dando pistas de sus planes conforme vayan avanzando los entrenamientos.



POPA. El Burgos espera al jugador rumano mañana. Está previsto que se reincorpore a los entrenamientos blanquinegros para preparar el choque ante el Osasuna B.Su vuelta dará un mayor margen de maniobra al cuerpo técnico en los puestos de atrás.



ÁLVARO ANTÓN. Ayer tampoco se entrenó, aunque el cuerpo técnico confía en que mañana regrese a la normalidad. Una gripe le impidió jugar ante el Real Valladolid B, pero si nada se complica podrá estar a disposición de Mandiola de cara al choque contra el Osasuna B del domingo.



ADRIÁN Y CHEVI. Acabaron renqueantes el choque ante el filial pucelano. El delantero sigue con molestias en el pubis, mientras que el centrocampista arrastra desde hace varios días una sobrecarga muscular.Volverán a estar entre algodones esta semana, aunque Mandiola está convencido de que podrán jugar en tierras navarras.

LESIÓN Del Val sufre una rotura parcial del menisco externo

El canterano se lesionó el pasado miércoles en el choque amistoso ante el Alavés.En una acción, la rodilla se le quedó bloqueada y no pudo acabar el choque.Ayer pasó consulta en Madrid y le diagnosticaron una rotura parcial del menisco externo de su rodilla izquierda. El guardameta quería descartar una lesión grave y los médicos le tranquilizaron. De momento deberá estar entre 3 semanas y un mes sin apenas realizar actividad física (bicicleta y piscina). Una vez pasado este periodo de tiempo debe regresar al traumatólogo para que le vuelva a ver la articulación.