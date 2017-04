Mano a mano Tifema-Bar Salo en Primera

Sigue avanzando la competición de Liga del XXIV Trofeo La Amistad ‘Hotel Ciudad de Burgos’, que vivió el pasado fin de semana la jornada 17ª en sus tres categorías. En ella lo más destacado fue la derrota de dos aspirantes al título, El Gallinero en Primera y el Movemos FS en Segunda División.

En la Primera División ‘Trofeo Deportes Villa Sport’, el líder, Tifema Arcecarne, dio un gran paso hacia el título al superar en el partido de la jornada a El Gallinero por 1-3, tercer clasificado y que de haber ganado hubiera seguido metido en la pelea por el liderato, pero que ahora se ve distanciado en 9 puntos.

No falló, eso sí, el Bar Salo, segundo en la tabla y que queda ahora como único rival claro del Tifema Arcecarne. Goleó en su partido al Chigre Astur por 6-0 y se mantiene así a 3 puntos de la cabeza pero con un partido menos jugado.

Mientras, donde ha habido cambio de inquilino es en el cuarto puesto de la tabla, que pasa ahora a manos del Hotel Ciudad de Burgos tras beneficiarse del descanso del Carnicería Santamaría e imponerse por la mínima (5-4) al Fútbol Factory.

Cerraron la jornada el triunfo del New Team, sexto clasificado, sobre el Clínica Dental Buquo (3-5), y el choque entre los dos últimos clasificados, Battaner Ubiplast y Cervecería Salas 7, resuelto a favor de los primeros por 2-5.

Ya en la Segunda División ‘Trofeo Cafetería Kobold’ la jornada le salió casi perfecta a quien comanda la clasificación, el Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé, que descansó y se encontró con la fortuna de que perdiera uno de sus perseguidores, el Movemos FS, frente al Brivibur (1-2).

Un equipo, Movemos FS, que de haber ganado se hubiese puesto a solo un punto de la cabeza, pero que ahora se ve superado en la segunda plaza por el Bar Donde Siempre, que no falló ante el colista Móvil Suite y se llevó la victoria en el encuentro por un claro resultado de 7-3. De esta forma queda a solo dos puntos de la cabeza, aunque también con un partido más disputado.

Finalmente, el Bar Rebote se mantiene en la cuarta posición, pero ahora a solo 1 punto del Movemos FS y por lo tanto del podio, tras infligir la goleada de la jornada al Clínica Dental Teresa Manso, del que dio buena cuenta por un resultado de 11-3. Y el Bar La Parada Talleres Asenjo, quinto, tampoco tuvo problemas para vencer al penúltimo clasificado, Bar La Guarida Villalón, por 2-7.

División Femenina

En el ‘Trofeo Revista La Senda’, el CD Bupolsa acaricia ya el título tras hacerse con una nueva victoria, por 5-1 ante el CD Quintanadueñas, y beneficiarse además del empate del segundo clasificado, Abril Flores La Barbería, ante el Pura Gula RCB (2-2). Dos resultados que dejan ahora la separación entre ambos en 5 puntos y además con un partido menos jugado por parte del Bupolsa.

No falló el Bar Jaleo, que mantiene su tercera posición tras imponerse al Hotel Ciudad de Burgos por 2-5, en tanto que se descuelga del podio el Eudita, cuarto en la tabla, tras no pasar del empate (un 0-0 asombroso) frente al Autoescuela Norte. Cerró la jornada el triunfo claro del Antioquia Codaprot sobre el colista Tierra de Lara por 0-11.