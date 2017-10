BURGOS CF 0

GERNIKA 0

Árbitro: Corbalajes Gómez (comité asturiano). Mostró cartulina amarilla al local Carlos Álvarez, así como a los visitantes Carracedo, Olaetxea, Altamira y Txema Pan.



Burgos CF: Mikel Saizar, Andrés, Eneko, Julio Rico, Ayoze, Cusi (Beobide, min. 76), David Martín, Iker Hernández, Carlos Álvarez (Ramon, 73), Abel Suárez y Youssef (Javi Cantero, min. 62).

Gernika: Altamira, Calle, Murgoitio, Berasaluce, Carracedo, Olaetxea, Enciondo (Otiñano, min. 90+), Larrucea, Txema Pan, Abaroa y Madrazo (Barrón, min. 74).

El Burgos encadenó el tercer empate a cero. Como le ocurrió ante el Real Unión y el Arenas, tampoco fue capaz de perforar la meta del Gernika. Por otro lado, Saizar sigue engordando su récord y aún nadie la ha batido.El de ayer no fue un buen partido. Los tres puntos en juego eran importantes para que el equipo regresara a la senda de la victoria y afrontara pleno de confianza los duelos ante rivales directos que se aproximan (Mirandés, Sporting B y Racing).



Se cumplió el guión que había anunciado Patxi Salinas a lo largo de la semana y el Gernika se mostró como un equipo compacto y muy físico. Aunque a los de casa les faltó fútbol. Se mostraron sólido, pero menos que en otras tardes y la banda izquierda de los visitantes hizo daño.



Que al equipo le falta gol es algo evidente y los últimos resultados lo demuestran. Que es prácticamente inaccesible para sus oponentes también es otra realidad. Aunque lo uno no debe incidir decisivamente en lo otro. ¿O sí? Patxi Salinas asegura que, en parte, es fruto de la tremenda igualdad que existe en el grupo y repasa los resultados que se dan cada jornada para corroborarlo.



El de ayer fue un encuentro complicado en el que se echó en falta el empuje en el centro del campo de Adrián Cruz. Cusi cumplió con su cometido, aunque es otro tipo de futbolista que el gallego.El Gernika siempre tuvo superioridad en la zona ancha, lo que le dio ventaja en las segundas jugadas, decisivas ayer.



Lo positivo es que el Burgos CF sigue en el play off, que mantiene su portería sin mácula y que ha demostrado ser un equipo de garantías. Le falta calibrar su punto de mira.Aunque la de ayer era una victoria con la que contaba para hacer bueno el punto que consiguió en Gobela. La pudo conseguir en el último suspiro, pero Ramón desperdició la mejor ocasión de los blanquinegros a lo largo de los 90 minutos.



Al Burgos CF le costó entrar en el partido y fue su oponente el que comenzó mejor situado sobre el terreno de juego. El Gernika estaba cómodo y buscaba de forma incesante al Madrazo en banda izquierda, un jugador vertical que incomodó sobremanera a los de casa. Precisamente una escapada del interior zurdo del cuadro vizcaíno propició la primera llegada con cierto peligro. El balón se paseó por área pequeña sin encontrar rematador.



La pelea estaba en el centro del campo, aunque se centraba en las segundas jugadas. Ninguno de los dos equipos apostaba por el juego elaborado y las caídas eran el bien más preciado para sorprender al rival. Las defensas se imponían y el fútbol directo facilitaba su labor.



El primer aviso de los blanquinegros llegó a balón parado, pero al libre directo que ejecutó Abel Suárez le faltó fuerza y Altamira blocó con seguridad. El cuadro local experimentó una leve mejoría, el Gernika ya no llegaba con asiduidad y se jugaba más en campo visitante. Poco después Julio Rico tuvo una buena opción en un saque de esquina, pero su cabezazo se fue muy desviado.



El Burgos empujaba y Patxi Salinas cambió las bandas. David Martín pasó a la derecha y Youseff se fue a la izquierda. El guión continuó de la misma forma y en otra estrategia llegó la mejor ocasión para los blanquinegros en este primer periodo. Julio Rico, encimado por su defensor, sacó un disparo cerca del área pequeña que Altamira rechazo. Carlos Álvarez en la segunda jugada tampoco acertó.



El Burgos transmitía mejores sensaciones, aunque no era suficiente para poner en verdaderos aprietos a su oponente, que seguía ordenado y con las ideas claras. Carlos Suárez tuvo la última opción de la primera mitad también tras una jugada a balón parado, pero el disparo se fue por encima de la portería.



SUSTO

La reanudación comenzó con susto. Madrazo pudo, primero con Andrés y después con Julio Rico, y se plantó solo ante Saizar, aunque muy escorado. Maniobró para buscar ángulo y entre Rico y el guardameta local impidieron que rematara de forma cómoda. Pese a todo, el balón acabó en el larguero. La banda izquierda seguía siendo un quebradero de cabeza para la retaguardia burgalesista.



El Burgos ganó metros y dominaba ya con claridad, aunque Madrazo volvió a encontrar una vía de agua en la defensa blanquinegra. Su escapada acabó en un centro al área que Saizar, tras tocarlo, dejó muerto y Ayoze lo despejó in extremis.



El choque tenía color blanquinegro, aunque la balanza no acababa de inclinarse. La movilidad y habilidad de David Martín estuvo cerca de solucionar el atasco. Tras una buena pared con Carlos Álvarez encaró al portero Altamira, que le ganó la partida en el último regate.



Los minutos pasaban y Patxi Salinas cambiaba piezas para darle un aire más ofensivo a los suyos. El cuadro blanquinegro insistió hasta el final y estuvo cerca de conseguir la recompensa.En el 95, con el colegiado a punto de pitar, a Ramón Blázquez le llegó un inmejorable balón en el segundo palo tras una buena jugada por la izquierda de Cantero, pero el joven blanquinegro lo mandó al lateral de la red mientras la grada cantaba gol.