Martínez: «A día de hoy no nos planteamos cortar a Gibson»

El CB Miraflores ya no esconde su preocupación por la tardanza en la resolución del asunto Percy Gibson, que continúa en Estados Unidos y sin una fecha concreta de regreso a Burgos. Hasta el punto que desde hace varios días estudian mecanismos de actuación para solventar una hipotética complicación añadida que pudiera poner en riesgo el potencial deportivo del San Pablo Inmobiliaria.



El director deportivo del combinado de El Plantío, Albano Martínez, reconocía ayer que «a día de hoy» la entidad «no se plantea cortarle, pero esto puede cambiar según vayan pasando las fechas».



«El trámite administrativo se está alargando mucho más de lo inicialmente previsto. Desde el club pensábamos que todo quedaría solucionado en 3 o 4 días. El jugador está como loco por venir, pero más no podemos hacer. No depende de nosotros, es un problema burocrático. Ni él ni el club podemos hacer más que lo que estamos haciendo. Le hemos enviado un plan físico y está entrenando allí con su universidad de origen. Así que esperemos que todo se resuelva cuanto antes», explica Martínez.



En la misma línea, el responsable deportivo asegura que el club «sigue esperando» el regreso del pívot. «Pero si se alarga mucho más tendremos que tomar una decisión. No podemos asegurar que sea en 3 días o 3 semanas. Nos damos todavía un margen».



En otro orden de cosas director deportivo realizó ayer un balance de la primera vuelta de competición, que Albano Martínez no duda un instante en calificar de «muy bueno». «Estamos muy contentos con el rendimiento de la plantilla. La clasificación así lo dice».



Para Albano Martínez la trayectoria descrita hasta el momento por equipo tiene dos partes «claramente diferenciadas». «La primera fue una fase de adaptación de los jugadores al equipo, que inició la temporada con muchas caras nuevas. Había que unir las piezas del puzzle. En casa casi siempre realizó buen juego, jugando con mucha alegría y obteniendo buenos resultados. Pero nos costaba un poquito jugar fuera de casa. Es una liga muy igualada y a todos los equipos les cuesta mucho ganar a domicilio».



Pero a partir del choque de Palma el San Pablo Inmobiliaria remontó el vuelo. «En la segunda mitad de la primera vuelta el grupo ha dado un paso adelante. A pesar de su juventud el bloque se ha mostrado mucho más maduro. Los jugadores cada día están más a gusto sobre la cancha. Y estamos muy satisfechos de cómo está yendo la temporada».



Precisamente por este motivo Albano Martínez asegura que el San Pablo, siempre y cuando regrese Gibson, no hará ningún movimiento en el mercado. «La directiva nos ha dicho que si en algún momento el equipo necesitaba un refuerzo estaban dispuestos a hacer un esfuerzo. Pero ahora mismo la plantilla está funcionando bien. Otra cosa será que por problemas extradeportivos o lesiones el equipo necesite algo. En este sentido el club realiza un seguimiento habitual del mercado para posibles refuerzos».



El director deportivo asegura por otro lado que el club ya trabaja para que el culebrón Gibson no se vuelva a reproducir con Brandon Brine, quien también tiene que viajar a su país natal para renovar su visado. «Hemos iniciando conversaciones con el consulado español en Australia para agilizar los trámites. Intentaremos que no ocurra lo mismo y buscaremos la mejor fecha para el equipo».



Llenar El Plantío

En otro orden de cosas, Albano Martínez realizó un llamamiento a la afición para que arrope al equipo en el choque del próximo viernes contra uno de los históricos de la LEB Oro, Breogán Lugo.



«Nos gustaría que El Plantío fuera una fiesta, que fuera el público el jugador número 6, como tantas veces lo ha sido y como ya lo fue en Palencia. El equipo necesitará toda la ayuda posible para ganar este partido». Para hacer más atractiva la presencia de aficionados en el pabellón burgalés la directiva del CB Miraflores descontará a los no socios que presencien en directo el partido el precio de la entrada del importe fijado para la campaña de abonados de la segunda vuelta de competición. «Tenemos 9 partidos por delante y varios muy atractivos como los de Breogán, Palencia o San Sebastián», explica.