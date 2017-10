Más difícil todavía

DANIEL ORTEGA BURGOS

Nadie dijo que fuera sencillo. Los retos se acumulan sin solución de continuidad a las puertas de un San Pablo Burgos que apenas sin tiempo de descanso -ni de preparación específica- vuelve a la carga para disfrutar una contienda de altos vuelos ante uno de los grandes animadores de la Liga Endesa, el FC Barcelona.

El combinado de Diego Epifanio ‘Epi’ se cita en el mítico Palau Blaugrana (12,30 horas) contra uno de los grandes favoritos para luchar por el título liguero, un remozado combinado que aspira esta temporada a dar un paso adelante para reverdecer los laureles del triunfo. Un desafío de altura para un debutante que se ha encontrado con un más que complicado calendario en su puesta de largo en la ACB. Y que busca protagonizar la sorpresa de la jornada para intentar estrenar su casillero de victorias en la competición.

Una misión que se antoja harto complicada para los intereses de los azulones, quienes afrontan su segunda jornada consecutiva lejos de su afición. Tras caer derrotados ante otro histórico de la categoría, Unicaja, en Málaga, la expedición del CB Miraflores emprendió viaje a la Ciudad Condal. En la Ciudad Deportiva del FC Barcelona se ejercitó a última hora de la tarde -y repitió en la mañana de ayer- en los dos únicos entrenamientos específicos de preparación de la dura batalla que tiene por delante frente a los blaugrana -uno de los siete equipos que han arrancado el curso con 2 victorias en otras tantas jornadas de competición-.

La diferencia de potencial entre ambas entidades es abismal. Por presupuesto, plantilla e historia el FC Barcelona es claro favorito en la contienda de hoy. Pero el San Pablo Burgos, ansioso por cambiar el rumbo de los acontecimientos en un complicado estreno en la Liga Endesa -sus tres primeros rivales ligueros jugaron el play-off por el título la pasada campaña-, pondrá toda la carne en el asador para intentar agarrarse al partido desde la primera acción.

El San Pablo pondrá hoy a prueba su capacidad de reacción ante un contrincante plagado de jugadores internacionales con sus respectivas selecciones nacionales y que no se puede permitir el lujo de tropezar ante un ‘novato’ en su carrera hacia el título liguero.

Una empresa más que exigente para los burgaleses, que tratarán de dar continuidad sobre la pista a la esperanzadora reacción que ya dejaron patente el pasado jueves en la pista del Martín Carpena frente a Unicaja. Conscientes de que todo lo que no sea saltar al parquet con el cuchillo entre los dientes supondrá dar alas a su talentoso contendiente.

Diego Epifanio dispondrá de la totalidad de los efectivos de su plantilla para afrontar este compromiso, aunque Corey Fisher no se encuentra al 100% de sus facultades por unas molestias en el gemelo.