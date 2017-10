Más rotaciones ante el Vigo

BURGOS

El liderato aún puede esperar. No se obsesiona el Universidad de Burgos Colina Clinic con el primer puesto de la liga regular, consciente de que queda un largo camino por recorrer antes de encarar el momento decisivo de la campaña. Por eso, los gualdinegros centran todas sus energías en superar en la mañana de hoy al Kaleido Vigo -San Amaro, 12,00 horas- y dejan a un lado el importante partido a superar la próxima semana en el feudo del Babyauto Zarautz.



Los gallegos buscan la sorpresa en su visita a Burgos, mientras que los castellanos asumen el papel de favorito en la contienda. El conjunto dirigido por David Martín y Álvaro González confía en mostrar una nueva evolución de su juego de conjunto en busca de los cinco puntos.



El parón ha permitido al equipo local profundizar en algunos detalles tácticos. La incorporación a la dinámica de trabajo de Juandre Kleynhans completa el puzzle de un UBU Colina Clinic que presentará en la mañana de hoy la baja de Jorge Fuente.



El regreso del talonador deberá esperar debido a que aún no se ha recuperado del esguince cervical sufrido hace 15 días en el partido contra el Bathco Santander. La evolución del jugador es positiva, si bien aún no ha podido ejercitarse junto a sus compañeros.



De esta forma, el cuerpo técnico local deberá buscar soluciones, tanto en la primera línea como en el line out. Eduardo Obregón y Ezequiel García se presentan como alternativas para sustituir a Fuente, aunque la presencia en la convocatoria de Alberto López una vez superados sus problemas físicos ofrece al cuerpo técnico una opción interesante para el lanzamiento de las touches.



Quien sí estará disponible para competir en la mañana de hoy es Lohan Potgieter. El tercera línea no ha podido trabajar con normalidad a lo largo de la semana mermado por la fiebre, aunque ya está en condiciones de jugar.



Otra noticia positiva es la vuelta de Ruan Snyman. El flanker, ausente en los últimos dos partidos por una lesión en la mano, trabaja al mismo nivel que sus compañeros y será una vez más pieza fundamental en el esquema burgalés. Ante esta situación, Erve Djosseu jugará con el segundo equipo con el objetivo de ganar ritmo de competición.



El Universidad de Burgos Colina Clinic presentará novedades en su línea de tres cuartos. Juandre Kleynhans disputará su primer partido como titular y se asentará como zaguero, circunstancia que liberará a un Nico Bianco de vuelta a la posición de centro. El argentino compartirá hoy protagonismo con el técnico David Martín, ya que Roberto Sáez descansará en esta ocasión.



Así, otro aspecto importante es la apuesta realizada con un Dani Camarero desplazado a la posición de ala para que Álvaro González pueda rotar. El cuerpo técnico también contempla que el medio melé, Tomás Rocamán, pueda darse un pequeño respiro a lo largo de un partido en el que el canterano Cefe de la Varga tendrá minutos de calidad. Todo ello, siguiendo la nueva filosofía implantada en el UBU Colina Clinic para evitar sobresfuerzos a lo largo del curso.