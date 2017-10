La temporada de ciclocross comenzó el domingo en los Corrales de Buelna. Burgos volverá a tener protagonismo en una especialidad en la que cada vez hay más corredores de la provincia. Si nada cambia, Martín Mata debe convertirse en el representante más destacado. Ha regresado a la categoría elite después de arrasar el pasado curso en master 30 (se llevó la Copa España, fue campeón nacional y venció en la mayor parte de las carreras que disputó). El domingo fue quinto en su regreso a la máxima categoría. Pudo ser cuarto, aunque una caída lo impidió.



«Las sensaciones fueron buenas. No sabía como me iba a encontrar y estoy contento con cómo salió todo», comenta. Forma parte de un conjunto de nuevo cuño, Velobur-Galdedos, en el que también estará Santi Garrido (ha regresado a la categoría elite) y David Casado (competirá en la categoría sub 23).



Mata no afronta la campaña con ningún objetivo concreto. «Trataremos de estar lo más adelante posible en cada carrera», explica el burgalés, que realizará la mayor parte del calendario nacional. «Si la familia y el trabajo lo permite estaremos en todas las carreras del norte de España y luego veremos lo que hacemos en las ocasiones en las que haya que ir a Valencia o Cataluña», explica.

Sabe que será complicado estar a la altura de los profesionales (Aitor Hernández, Javier Ruiz de Larrinaga, Kevin Suárez, Felipe Orts o Ismael Esteban), aunque formará parte de ese grupo de ciclistas que está justo por detrás de los grandes nombres. «Ellos tienen un ritmo superior y es complicado seguirles. Quizás les puedes aguantar algunas vueltas, pero te acaban superando», argumenta.



Su siguiente cita llegará el próximo domingo en Llanes, donde confía en hacer un buen papel como en Los Corrales de Buelna. Quiere disfrutar y codearse con los mejores y su comienzo no ha podido ser mejor.



Aunque el Velobur-Galdedos no será el único equipo burgalés que dispute la temporada de ciclocross. El Club Ciclista Burgalés – Norpetrol, el JG Bikes, el Ciclocross Villarcayo y el Club Ciclista Arandino estarán presentes en la mayor parte de las carreras, además de otros corredores que lo harán a título individual como puede ser el caso de Arsenio González, los hermanos Fernández-Navamuel o el representante del Bike Xtrem Félix Jesús García.



JG BIKES

Manuel González ‘Thaler’ fue su mejor representante en tierras cántabras. Venció en master 50 y lo hizo por delante de otro burgalés, Arsenio González. Marcos Gómez y Gonzalo Bartolomé fueron, 10º y 20º, respectivamente en la prueba cadete. Pese a que no estuvo en Los Corrales, la sub 23 palentina Isabel Martín y Ernesto García (M30) también vestirán los colores del conjunto burgalés.



CCB NORPETROL

Los master 30 Guillermo Barrio,Eduardo Marcos (6º y 11º en Los Corrales), Rafa Carreño, Juan Vilches y Urko Orrantia, así como los master 40 Juan Ibáñez y Diego Mirón, además del junior Alonso Díez serán sus representantes.



CICLOCROSS VILLARCAYO

El conjunto de Rodolfo Marcos (master 30) estará formado por la fémina Sandra Gallo, tercera el domingo, Samuel Sainz, Juan Fuentes (ambos en la categoría elite) y Antonio Fortunato (master 40).



CC ARANDINO

El conjunto ribereño tendrá representación tanto en junior como en cadetes. Los segundos ya tuvieron una buena actuación en Los Corrales, donde Roberto Gallo se quedó a un paso del podio (4º), William Orbañanos acabó 9º, David Hierro 18º, mientras que Daniel Rueda no pudo completar la prueba.