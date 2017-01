Mayweather quiere ganar 100 millones y dar solo 15 a McGregor en una pelea de boxeo

Floyd Mayweather y Conor McGregor se mandan recados cada vez que son entrevistados públicamente. Después de que el estadounidense admitiera que las conversaciones para celebrar la pelea más esperada, ambos han puesto precio a su participación. El expugil, con su soberbia habitual, tiene claro que solo subirá a un ring con el irlandés si le prometen 100 millones. "Soy un hombre de negocios. Ellos saben cuál es mi número. Mi número es 100 millones garantizados, ese es el precio", clama Mayweather. No le llaman 'Money' Mayweather en balde.

Como si estuviera siendo generoso, Mayweather indicó el montante total que está dispuesto a dejarle a McGregor si se sube a un ring de boxeo con él. "Estamos dispuestos a darle 15 millones y luego podemos hablar del porcentaje del pay-per-view", dijo el estadounidense. "¿Cómo pretende ganar 20 o 30 millones si nunca ha ganado más de 8 o 9 por una pelea?", se preguntó ironizando.

MCGREGOR LE LLAMA GALLINA

"Tráelo al mundo del boxeo y hagamos que esto suceda. Tráelo y le mostraré lo que es", ha declarado publicamente el expugil. Conor McGregor, sin embargo, tiene otras ideas. El irlandés, rey del Ultimate Fighting (UFC) o Artes Marciales Mixtas, desafió en noviembre a Mayweather bajo las reglas de las artes marciales mixtas pero el estadounidense no concibe esa idea. "Es una pelea real, combate puro y desarmado. Floyd no quiere nada de eso", atacó McGregor. "Quiere un combate de boxeo, no una pelea", acabó

El irlandés, pese a los flecos que distancian las partes de una pelea, se ofreció a subir a un ring de boxeo y luchar bajo las normas del deporte de Mayweather pero, como era de esperar, las condiciones deben ser muy distintas. "Dale un grito a Floyd, dile que vengo pero quiero 100 millones de dólares por luchar bajo las reglas del boxeo porque tiene miedo a una pelea real", sentenció McGregor.

Parece que la pelea más esperada tiene pocas probabilidades de suceder por las posturas tan alejadas que mantienen ambos luchadores.