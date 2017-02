BURGOS CF 0 – RACING DE SANTANDER 1



Una buena versión del Burgos CF no fue suficiente para conseguir un resultado positivo ante el Racing de Santander, equipo que mostró su calidad a cuentagotas y que se dedicó a nadar y guardar la ropa durante la mayor parte del choque. El cuadro cántabro propuso poco y conforme avanzó el cronómetro aumentó su tacañería. Un gol del ex blanquinegro Prats le sirvió para llevarse los tres puntos en un choque en el que hubo fases en las que sufrió.



Se pudo ver a un Burgos voluntarioso, con carácter y que compitió de tú a tú ante uno de los favoritos a todo en la categoría. Es más, el Burgos CF fue mejor en la primera mitad y obsequió a su afición con los que quizás fueron los mejores minutos de la temporada. La paradoja es que se fue perdiendo al descanso.



Como pedía Mandiola en la previa, el equipo se reivindicó, aunque no pudo con un oponente que sobre todo en la segunda parte trasladó el choque a su terreno. Lo llevó a la nada, a las continuas interrupciones y a conservar el botín que logró en la primera mitad. Fue un equipo rácano. Aún así, fue capaz de crear las ocasiones más claras. Pese a todo, de una plantilla como la racinguista, con jugadores de otra categoría, se espera otro tipo de fútbol que no se vio en El Plantío. Un destello de calidad les sobró. A partir de ahí, poco más.



A lo anterior hay que añadir un colegiado con dos raseros, que no tuvo errores decisivos que influyeran en el marcador, pero que estuvo especialmente permisivo con los de Santander, a los que dejó maniobrar a sus anchas.



La racha positiva de enero se fue al traste, aunque el equipo sigue dando sensaciones positivas. Ha perdido una posición con el Caudal -por average-, pero sigue manteniendo la distancia con respecto a la posición de play out -3 puntos- y al descenso -6 puntos-.



El ambiente fue inmejorable, con alrededor de 1.500 aficionados racinguistas en las gradas. Pese a la derrota la afición blanquinegro aplaudió el esfuerzo de los suyos abucheó y silbó a Ángel Viadero sobre todo en el inicio del choque.



El Burgos CF sigue en la senda adecuada, aunque debe seguir caminando. Ha sacado la cabeza de la zona pantanosa, pero debe mantener la guardia alta, ya que sus oponentes le siguen de cerca. El objetivo es que el cuadro de la ribera del Arlanzón mantenga el nivel que ha mostrado en los últimos partidos.



Desde el minuto 1 se pudo comprobar que el de ayer no era un choque normal. Las circunstancias y la envergadura del rival lo convirtieron en un encuentro especial en el que el equipo saltó al terreno de juego con una enorme intensidad y ambición.



El Racing trataba de mantener el sitio en los primeros minutos y se veía superado por el ímpetu de un rival que llegaba a los dominios de Crespo con asiduidad. Varias entradas por banda y un disparo de Carlos Ramos que acabó en las manos del guardameta visitante fueron el bagaje del primer cuarto de hora de juego.



No había noticias del Racing de Santander en ataque.Cuando las hubo, llegó el 0-1. La contención blanquinegra no estuvo fina en una acción que nació en la banda derecha con un envío al área de Santi Jara y que acabó en la red tras el testarazo en el área pequeña de Prats.



El gol actúo como tranquilizante en la contienda. Los burgalesistas acusaron el golpe, de la misma forma que su oponente ganó en confianza y aplomo. Las dudas que había generado en el conjunto de Viadero la buena salida se disiparon y el choque entró en una fase de igualdad.



En otro chispazo de talento, el Racing de Santander estuvo cerca del segundo. Aquino asistió a Prats, que le ganó al espalda a Jorge García, regateó a Toni Lechuga, pero después no acertó con la portería cuando lo tenía todo a favor.



Pasada la media hora del partido, el conjunto burgalés se recuperó y volvió a hacerse con las riendas del choque. Odei remató alto un saque de esquina en el 31, mientras que 6 minutos más tarde una jugada entre Fito Miranda y JorgeFernández acabó con un disparo desviado del asturiano. En otra jugada a balón parado, Jorge García estuvo cerca de hacer el empate. Peinó el balón, pero no encontró portería.



La mejor ocasión para los de casa llegó con el primer periodo ya concluido. Dani Gómez puso un buen balón en el área y Adrián, que le ganó la partida a su par, no estuvo certero en el remate de cabeza.



Se llegaba al intermedio con la convicción de que el marcador era injusto para lo que se había visto sobre el terreno de juego.El partido estaba cuesta arriba, aunque si el guión se mantenía la remontada no era una utopía.



En un inicio de segunda mitad fulgurante, el Burgos CF volvió a poner contra las cuerdas al Racing. En su primera jugada de ataque el cuadro burgalés acarició el empate, pero el disparo de Carlos Ramos acabó en el larguero cuando Iván Crespo estaba ya batido.



Fue entonces cuando el Racing utilizó todas sus armas para que la dinámica cambiara.Se multiplicaron las interrupciones, que ya habían comenzado en la primera mitad y el choque se fue a un terreno en el que era el Racing el que estaba más a gusto. El equipo de Santander dio una lección de contención. El Burgos CF merodeó el área de Crespo en multitud de ocasiones y tuvo el balón, pero no fue capaz de generar ocasiones de gol.



Mandiola movió el banquillo en busca de mayor mordiente ofensiva, pero no consiguió su propósito. En esta ocasión, los cambios aportaron poco y el reloj fue avanzando sin que nada sucediera en las áreas.

Incluso pudo llegar el 0-2 en una contra bien llevaba por los racinguistas en el 82. Santi Jara tuvo la ocasión de fusilar a Toni, aunque ni tan siquiera contactó con el balón. El cuadro local no tiró la toalla