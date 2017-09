Los mejores golfistas del futuro competirán en Riocerezo

BURGOS

El campo de Riocerezo se convertirá esta semana en el centro neurálgico del golf nacional. Las instalaciones de la localidad burgalesa acogerán la XXX edición del Campeonato PGA de España, prueba que reunirá de jueves a sábado a más de un centenar de profesionales dispuestos a hacerse con el título en este prestigioso torneo.



Aunque las principales figuras del momento no podrán competir en este evento, los aficionados burgaleses seguirán de cerca las evoluciones de aquellos jugadores llamados a ocupar un puesto en la elite en un futuro próximo.



Ander Martínez, director gerente del campo de Riocerezo, destaca la participación de tres nombres. Sebastián García, Jacobo Pastor y Alfredo García Heredia partirán como favoritos en el torneo después de demostrar su potencial en las diferentes pruebas del circuito nacional. «El espectáculo está garantizado», asegura. «Vienen jugadores que ahora no son tan conocidos, pero los veremos con los mejores dentro de unos años», añade.



José María Olazabal, doble vencedor del Masters de Augusta, es el padrino de este Campeonato PGA de España, en el que otro ilustre como Severiano Ballesteros inscribió su nombre. «Traer un evento de este calibre ayuda a promocionar el golf», apunta.



Precisamente, ese es uno de los objetivos principales de esta iniciativa. La Asociación de Profesionales de Golf de España pretende acercar y fomentar este deporte entre los aficionados. Por su parte, la provincia de Burgos aprovechará el tirón para dar a conocer sus virtudes. «Uno de los puntos del plan estratégico es la promoción del turismo a través del deporte», señala César Rico, presidente de la Diputación. A través de Sodebur, la administración provincial apoya este torneo para impulsar el entorno de Riocerezo y la capital.



No en vano, los profesionales llegarán a Burgos en la jornada de hoy para confirmar sus inscripciones y completar una vuelta de entrenamientos. La agenda de actividades será muy intensa a lo largo de los próximos días y la organización también dedicará esfuerzos a acercar el golf a los aficionados.



Por ello, tanto en la tarde de hoy como en la de mañana miércoles se celebrarán sendas jornadas de puertas abiertas para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con este deporte. Será necesario inscribirse en la dirección de correo info@riocerezogolf.com



Además, mañana miércoles tendrá lugar el torneo Pro-Am. Esta cita se desarrollará en la modalidad de scramble y en ella los profesionales compartirán protagonismo con cuatro jugadores aficionados. Ya por la tarde tendrá lugar un clinic a cargo de Eduardo Celles (entrenador de Jon Rahm), Mikel Galdós (defensor del título del torneo profesional) y David Pastor (presidente PGA España). La iniciativa está dirigido a patrocinadores, socios y niños de la escuela del CG Riocerezo.



Así, el Campeonato PGA de España arrancará el jueves día 14 con la primera vuelta de la competición. El viernes día 15 llegará el segundo turno y los 40 mejores pasarán el corte para buscar el título el sábado día 16. El Club de Golf Riocerezo ha tenido en cuenta cada detalle y ha ampliado el campo hasta los 6.500 metros para mejorar sus prestaciones. La dificultad de los hoyos 16, 17 y 18 marcarán las diferencias en la clasificación, sin olvidar la posible incidencia del viento.