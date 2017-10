El Atrio Inmobiliaria afronta esta tarde un complicado compromiso ante un Becerril que llega crecido a San Amaro (16,30 horas). El cuadro palentino le ganó el jueves 2-0 al Atlético Astorga y es un conjunto que ha sido capaz de plantar cara a los equipos de arriba (empató con el Salmantino y el Numancia B), pero al que le está faltando regularidad ante otro tipo de rivales.



Uno de los objetivos de la escuadra burgalesa, será recuperar la solidez defensiva que demostraron en las primeras jornadas ligueras y que han perdido en los últimos compromisos. «Tenemos que volver a ser el Bupolsa de las primeras jornadas. No sé si es un exceso de confianza o relajación, pero lo cierto es que algunos jugadores ante equipos de menor exigencia que los del inicio han perdido intensidad y eso se nota», explica Manu Cabezas, entrenador del conjunto capitalino.



Advierte del potencial del Becerril y señala que se trata de un conjunto que puede plantar cara a cualquier rival. No obstante, confía plenamente en los suyos y tiene claro que si son capaces de hacer bien las cosas lograrán un resultado positivo.



AlbertoMelero es el hombre que pone la nota de calidad en el Becerril. Generalmente juega de mediapunta, aunque tiene libertad para moverse por todo el campo. Es el hombre por el que pasa todo el juego ofensivo palentino y será clave que los locales lo tengan bajo control.



«No quiero que nos obsesionemos con Melero, pero es un hombre al que tenemos que vigilar de cerca. Si le dejamos jugar nos van a hacer mucho peligro. Si está cómodo sobre el terreno de juego tiene calidad suficiente como para desequilibrar el partido. No podemos dejar que piense. El resto son jugadores que trabajan y que funcionan bien como colectivo. Están bien acoplados y son un equipo a tener en cuenta», responde el preparador valenciano.



Álvaro del Val cumplirá su segundo partido de sanción, mientras que Picón también será baja por molestias musculares. Tampoco es segura la participación de Germán, con 6 puntos de sutura en la barbilla y Turzo, que arrastra una sobrecarga muscular.