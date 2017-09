Melli rescata un punto en el descuento

CD MIRANDÉS 1 – BILBAO ATHLETIC 1



Un cabezazo providencial de Melli en el tiempo de descuento salvó al Mirandés de la derrota ante el Bilbao Athletic en un partido en el que los de Pablo Alfaro fueron superiores pero no estuvieron acertados de cara a gol. Al final, el tanto del defensa hizo justicia tras lo vivido en Anduva.



La primera mitad estuvo marcada por la igualdad. Nada más comenzar el filial rojiblanco provocó dos córners. Ambos botados sin consecuencias para el equipo dirigido por Pablo Alfaro, que poco a poco fue adueñándose del balón y tratando de llegar con peligro a la portería defendida por Simón. Una de las primeras aproximaciones la protagonizó Eloy Gila, pero su intento lo despejó de manera certera la defensa visitante.



El primer aviso serio sobre la portería del Bilbao Athletic llegó al cuarto de hora, cuando el esférico terminó a pies de Gorka Kijera, que puso un balón al área que Yanis cabeceó y puso en aprietos la zaga bilbaína, que gracias a Andoni López evitó males mayores mandando el cuero a saque de esquina.

Tras unos minutos en el que ninguno de los contendientes buscaba con ambición la portería contraria, Melli, a la salida de un córner, casi conecta con el balón para firmar el primero de la tarde.



El Mirandés trataba de someter a su rival, bien plantado en la retaguardia y esperando su oportunidad para acercarse a Limones, que durante el primer acto apenas tuvo que intervenir. Sí que lo hizo, y de qué manera, su homólogo en el equipo contrario.



Simón frenó en seco a Yanis cuando Anduva casi celebraba el gol. El portero rojiblanco le ganó el mano a mano al atacante franco-argelino, que cerca estuvo de inaugurar el marcador.



Minutos antes lo habían intentado con tímidas llegadas Paris, Antonio Romero -en lanzamiento de falta- y de nuevo Eloy Gila. Los hombres de Alfaro estaban negados de cara a gol, pero cuando más cerca parecía que estaba el tanto local, llegó el jarro de agua fría con el penalti de Paris que el colegiado no dudó en señalar y que Guruzeta fue el encargado de ejecutar. El delantero no falló desde los once metros y engañó a Limones para colocar el 0-1 en el minuto 36.



La suerte le era esquiva al cuadro burgalés, incapaz de traducir en goles las ocasiones ante un rival muy efectivo en los últimos metros que frenó la posible reacción local. Eloy volvió a probarlo con un disparo que apenas inquietó a Simón y acto seguido fue Borja Sánchez el que poco antes del descanso buscó la igualada con un zapatazo que se marchó ligeramente desviado. El Mirandés seguía comandando sobre el verde, pero el Bilbao Athletic lo hacía en el marcador.



Con ánimo de remontar, el Mirandés salió al césped en la segunda parte pisando fuerte. Nada más comenzar, de nuevo Yanis tuvo el 1-1 en sus botas, pero su golpeo se marchó alto por unos centímetros. Poco después, otra nueva oportunidad de Borja Sánchez, cuyo centro se fue envenenando y a punto estuvo de sorprender a propios y extraños. Otra vez la tuvo el conjunto rojillo, al que el gol se le resistía a pesar de pisar constantemente el área visitante.



El Bilbao Athletic, a pesar del asedio al que fue sometido, supo jugar sus cartas y hacerlo de forma que los nervios y la impaciencia se apoderaran del Mirandés, e incluso generaba peligro en sus escasas aproximaciones. Guruzeta, autor del tanto, lo probó con un buen disparo que se marchó fuera antes de que Anduva siguiera siendo testigo del monólogo de su equipo, que a pesar de llegar una y otra vez, lo hacía sin puntería.



Yanis, el jugador que más trajo de cabeza a la zaga bilbaína, volvió a tener otra doble oportunidad. Primero, con un testarazo que no encontró los tres palos y seguidamente con una media vuelta dentro del área que siguió el mismo camino. Pasaban los minutos y no había manera de perforar la meta contraria. Limones, atento, evitó el 0-2 superada la hora de partido en una de esas ocasiones aisladas con las que de vez en cuando contaban los de Garitano. Fue Guruzeta, esta vez, el que marró.



Trató Pablo Alfaro con los cambios encontrar frescura en el equipo y, sobre todo, en los metros finales. Así, entraron Peláez, Pito Camacho y Jaime Santos para aprovechar el cansancio visitante y lograr de una vez por todas el tanto de la igualada. Pito lo probó con dos disparos en las postrimerías e Israel Puerto, en el 83 y tras un córner vio cómo su cabezazo desde el punto de penalti golpeaba la madera para desesperación local.



El colegiado añadió cuatro minutos más y a ese clavo ardiendo se siguió aferrando el Mirandés, que desde el momento en el que encajó el tanto no renunció a darle la vuelta al marcador. Y al final, tras tanto ir el cántaro a la fuente, llegó el ansiado empate en minuto 92. Tras el enésimo córner del envite, fue Melli quien se aprovechó del rechace de la zaga rojiblanca para, de cabeza, situar el tanto que ponía el definitivo 1-1, empate más que buscado por los de Alfaro, que siguen invictos en la categoría.