Los inicios son complicados siempre y el San Pablo Burgos se ha dado de bruces con la ACB, una de las ligas europeas con mayor nivel, en la que encima ha tenido que verse las caras con dos conjuntos que están fuera de su alcance y un tercero que se encuentra un escalón por encima. La consecuencia han sido tres derrotas con abultados marcadores. Desde el club se pide calma.



«Hay que tener mucha tranquilidad porque sabíamos que esto podía suceder. Hemos jugado en dos canchas en las que muy probablemente no gane nadie esta temporada (Málaga y Barcelona). No es nada preocupante.Estamos convencidos de que tenemos que perder algún partido más antes de empezar a competir», comenta Félix Sancho, presidente burgalés.



Recuerda que cuentan con «una buena plantilla que va a dar el callo». Cree que es un equipo aún por «ensamblar», ya que se trata de un vestuario «casi nuevo». Incluso va más allá de lo deportivo. «Creo que es más una cuestión mental que diferencia real. Se hizo una pretemporada buena y hay que pensar que la pasada campaña comenzamos con 0-2 y acabamos subiendo», señala el máximo mandatario de la entidad.



Insiste en que se debe tener «paciencia, ya que todo tiene su ciclo». Asume que el San Pablo está entre los equipos que entran en las quinielas de posibles descensos, aunque está convencido de que mantendrán la categoría, así como hace un llamamiento a la masa social. «Pedimos que la afición nos anime y nos apoye como hizo el primer día, que estuvo de 10. Es un orgullo ir a todos los campos y que nos reconozcan ese comportamiento que tiene la afición con nosotros. A partir de ahí, trataremos de que los jugadores vayan cogiendo el ritmo y que vayan llegando los triunfos», explica Sancho.



Expone que en canchas como las de Unicaja y el Barcelona lo lógico es que una escuadra comoSan Pablo salga derrotada. «Con Tenerife, en el primer partido, teníamos esperanzas, pero es un equipo que va a más que viene de hacer una gran competición europea y que cuenta con un presupuesto que nos triplica. Hay que saber contra qué equipos nos hemos enfrentados», responde.



El próximo rival de la escuadra castellana será el Estudiantes y Sancho trata de evitar que la presión comience a llegar al vestuario. Entiende que los balances se deben hacer más adelante, «cuando hayamos jugado 9 ó 10 partidos». «En esa primera parte de la competición nos habremos medido a 5 equipos de Euroliga y dos destinados a jugar play off y Copa del Rey. En esos 9 partidos hay que ver dónde estamos y que visión de futuro tenemos para seguir compitiendo», finaliza.



DEIVIDAS GAILIUS

El internacional lituano acabó el choque ante el Barcelona con problemas físicos, aunque los servicios médicos han comprobado que no son graves.Sufre un esguince de tobillo que en condiciones normales no le impedirá estar a disposición del cuerpo técnico de cara al choque ante Estudiantes.

EDU MARTÍNEZ. «Es una forma difícil de empezar la temporada, pero sabíamos que eran partidos complicados ante grandísimos rivales. Nos ha servido como piedra de toque para saber dónde estamos compitiendo. Creo que lo que tenemos que mejorar es un tema físico. Trabajar más duro, ser más conscientes de donde estamos y eso es la mayor de las labores que debemos realizar. Hay que tener paciencia y estar tranquilos. Esto podía pasar. Ante esos rivales se puede dar la cara, pero no están en nuestra liga».

GORAN HUSKIC. «Nos hemos encontrado tres equipos de mucho nivel. Canarias lleva jugando mucho tiempo juntos, tienen disciplina, castigan mucho... y los otros dos eran de Euroliga y además fuera de casa. Sabíamos que iba a ser complicado, pero nosotros tenemos que afrontar mejor estos partidos. El cambio de categoría se nota sobre todo físicamente y en la velocidad de juego. Tenemos que competir mejor, dar la cara. Sobre todo en pérdidas de balón y rebotes tenemos que pelear más y competir más».

FELIPE DOS ANJOS. «De los errores se aprende y esta semana vamos a preparar bien el próximo partido para sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo. El Estudiantes, nuestro próximo rival, es un equipo que va progresando año a año. Tiene una buena plantilla con jugadores de gran nivel. Se trata de escuadras que tienen un buen potencial y con las que hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta que el cambio de categoría es brusco y hay que trabajar más como equipo y a nivel físico, porque estamos en una de las mejores ligas del mundo».