Con la mente en el play off

BURGOS

Tiene ganas el UBU Colina Clinic de jugarse los cuartos en el play off de ascenso, pero aún tiene un camino que completar en el tramo final de la fase regular. El conjunto burgalés regresa en la mañana de hoy a la competición con el objetivo de derrotar a un Kaleido Vigo que no se juega nada en el envite -12,00 horas-.



Este será un buen test para el conjunto dirigido por Marcelo Chorny, al cual le resta un punto para ser campeón de forma matemática después de la victoria conseguida ayer por el Bera Bera. Los burgaleses se plantean estas tres últimas jornadas como una buena oportunidad para oxigenar a sus jugadores más cargados y para poner en práctica algunos detalles tácticos, pero no pueden dejarse puntos en el camino en su lucha por alcanzar la mejor posición posible en la fase de ascenso.



De esta forma, no hay margen para la relajación en un bando castellano obligado a derrotar a un rival capaz de superar sus momentos de duda. El Kaleido Vigo acusó la lesión de Tatafu, su jugador franquicia, y tocó fondo tras caer frente al colista. Con el paso de las jornadas recuperó el pulso y ya fue capaz de derrotar al mencionado Bera Bera.



El bloque de Chorny mantiene alta la guardia, aunque su XV inicial presentará algunas novedades. Como ya avanzara este periódico en su edición del pasado martes, el técnico reservará para este partido a David Martín y a Tomás Rocamán. El primero no forzará su reaparición después de arrastrar una lesión de rodilla en las últimas semanas. Mientras, el argentino descansará esta jornada a causa de un golpe. Aunque está en condiciones de competir, las circunstancias invitan a la prudencia.



Así las cosas, Álvaro González dejará su sitio en el ala para actuar como medio melé. Esta posición no es nueva para el tres cuartos local, ya que actuó como ‘9’ en varias fases de la pasada temporada.



El chileno Matías Storm tendrá su oportunidad en un XV burgalés que mantendrá el resto de su estructura habitual en las últimas jornadas, con Alberto López como protagonista en la primera línea en lugar de Jorge Fuente. El talonador continúa apartado de la competición por una fractura de mandíbula, pero forma parte de la expedición burgalesa por exigencias del guión en la delantera y se sentará en el banquillo junto a sus compañeros.