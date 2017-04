Mercedes inicia negociaciones con Alonso de cara a 2018

No es que el McLaren-Honda tenga poca potencia o baja fiabilidad, es tan catastrófico que ni siquiera los pilotos, Fernando Alonso yStoffel Vandoorme, pueden pilotar buscando los límites. Deben conducir como taxistas. “No es sólo que el motor tenga poca potencia, también tiene problemas de fiabilidad, de consumo y esto tiene muchas implicaciones en el pilotaje. No podemos conducir normal, ya que tenemos que hacerlo siempre teniendo el cuenta el motor, teniendo, a veces, lo peor. Es duro en este momento, pero estamos haciendo todo lo que podemos”, explica el bicampeón del mundo en el paddock del circuito de Shanghai, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de China.

RAMILLETE DE CANDIDATOS

En esta situación, con la temporada ya tirada a la basura nada más comenzar, solo le queda al asturiano pensar en las conversaciones que mantuvo con Mercedes este invierno. “Cuando Nico Rosberg nos dijo que lo dejaba, llamamos a Fernando. Hablamos, pero él tenía contrato con McLaren”, confirmó hace días Toto Wolff, el jefe deMercedes, a Movistar TV. La pregunta que todo el mundo se hace es si Alonso cerró algo con Mercedes para 2018 —la escudería firmó un contrato con el finlandés Valtteri Bottas para esta temporada exclusivamente— o todo está abierto aún, pensando que Sebastian Vettel o el propio Carlos Sainz también podrían estar libres, como Alonso, el año próximo. “No es una pregunta que pueda contestar ahora, es una pregunta del futuro”, dijo el asturiano, añadiendo que “en esta vida no se puede descartar nada” cuando se le preguntó si es viable.

Mucho se habló después de que el obstáculo sería la relación que mantuvo con Lewis Hamiltonen aquel tormentoso 2007, cuando compartían garaje en McLaren. “No tengo absolutamente ningún problema con Lewis, es algo que vengo repitiendo desde 2007. Ambos nos respetamos muchísimo, y los problemas fueron causados porque el equipo no estaba bien gestionado, fue un problema de gestión del equipo”, matizó el español. “Respeto mucho a Lewis”, dijo. "Es un gran campeón de nuestra generación y es fantástico tenerle en la pista por lo que significa para la F-1, no sólo por sus títulos, también por la publicidad que le da fuera de los circuitos por su estilo de vida y su carácter. Es bueno para el campeonato y todos queremos competir contra los mejores y batirles, algo que sucedido con Michael (Schumacher). Fue fantástico ganar títulos cuando él todavía estaba en pista, el valor no es el mismo si no están los mejores".

ALONSO DESMIENTE SU RETIRADA

Otro río de reacciones y comentarios se originó con las palabras de Mark Webber en el primer gran premio: “Fernando está muy frustrado y no hay que descartar que lo deje en pocas carreras”. Pero el asturiano insiste en que “no, no es verdad, yo también lo he escuchado”, dijo refiriéndose a las palabras de su amigo Webber. "Es normal que los pilotos hablen y yo he escuchado comentarios de mucha gente, incluso en España, de expilotos o pilotos de moto que hacen entrevistas y siempre una de las preguntas es sobre mí y la dificultad de mi situación y parece que yo estoy deprimido, pero no es así. Estoy en la F-1, estoy rindiendo al mejor nivel y estoy mejor preparado que nunca. El equipo no está siendo muy competitivo ahora, es verdad, pero no hay nada que podamos hacer de un día para otro, hay que trabajar duro y a la vez el equipo espera un trabajo extra por mi parte y un resultado extraordinario, como hice en Australia donde las previsiones nos ponían últimos y estábamos décimos. Si aquí en China las previsiones dicen lo mismo, ojalá que estemos en los puntos”.