La Arandina se aferra a las matemáticas para seguir creyendo. Sus opciones de salvar la categoría pasan por un milagro que debe comenzar con una victoria ante el Racing de Santander, uno de los mejores equipos de la categoría.El conjunto de la capital de la Ribera recibe al cuadro que entrena Ángel Viadero esta tarde a partir de las 18,30 horas. Solo le vale la victoria y todo lo que no sea un triunfo supondrá un paso hacia atrás para los intereses blanquiazules.



Las posibilidades de la escuadra que entrena Emilio Ferreras son escasas, aunque el vestuario burgalés no está dispuesto a tirar la toalla. La Arandina está a 11 puntos de la salvación y quedan 5 encuentros por disputar, por lo que son los números lo único que mantiene con vida a los de El Montecillo.



La estadística de ambos contendientes es contrapuesta. La Arandina ha ganado 2 de sus últimos 20 encuentros, mientras que el Racing se presenta en Aranda de Duero después de acumular 12 jornadas sin conocer la derrota. El conjunto cántabro es un aspirante a todo, un conjunto formado para lograr el ascenso que en el mercado de invierno aumentó de forma considerable su potencial. Es la escuadra que menos goles recibe y un oponente muy complicado de doblegar.



Pese a todo, el cuadro ribereño entiende que tendrá sus opciones si muestra su mejor nivel. Tendrá enfrente a un conjunto sólido, que no arriesgará en ningún momento. Viadero es de los que nada y guarda la ropa y sabe que en Aranda el tiempo correrá en favor de su equipo.



Esa imperiosa necesidad del equipo local será una de las armas de los racinguistas. Son un rival que sabe esperar su oportunidad y que basa su éxito ofensivo en la calidad de sus atacantes. La concentración por parte de la Arandina deberá ser máxima, ya que en el momento que baje la guardia los Prats, Aquino y compañía se lo harán pagar.



Será un choque muy complejo para los blanquiazules que buscarán una victoria que les permita mantener la fe. Una derrota podría dejar al equipo burgalés sin opciones de alcanzar los puestos de salvación y su única aspiración podría quedar en la plaza de play out. Hoy apura sus últimas opciones para continuar en la Segunda B, aunque son escasas.