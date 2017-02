El Mirandés se ahoga en la orilla

CÁDIZ

El Mirandés estuvo a punto de dar la sorpresa en el Ramón de Carranza, pero finalmente sucumbió ante un rival que creyó con más fe en la victoria. Los andaluces tuvieron que sufrir lo suyo para doblegar a un buen rival que se adelantó muy pronto en el marcador, pero vio cómo el cuadro amarillo le remontaba en el tramo final del partido. Una derrota que agrava un poco más la situación de un Mirandés que sigue en zona de descenso directo a Segunda B.

El enfrentamiento empezó de forma inmejorable para el Mirandés, que se adelantó en el marcador a los cuatro minutos de juego. Dos saques de esquina consecutivos acabaron con el balón dentro de la portería local en un impecable remate de cabeza de Guarrotxena. El Mirandés, sin hacer nada, mandaba en el marcador.

El tanto en contra no puso nervioso al Cádiz. Los de Álvaro Cervera intensificaron, eso sí, sus acciones ofensivas. Al cuarto de hora un remate de cabeza de Ortuño, a pase de Brian, estuvo a punto de significar el empate.

Continuaron insistiendo los amarillos, que a la media hora dispusieron de una nueva opción. Salvi, con todo a favor, erraba su disparo. El sanluqueño conectó el balón con demasiada potencia.

Pero el jugador corrigió su error y fue el protagonista del tanto del empate, con un pase desde el lateral derecho del área que recogió Abdullah y cruzando el balón ante el guardameta Roberto y dos defensores devolvió la igualdad en el marcador.

Un tanto que significaba un premio justo para un Cádiz que se mostró más ambicioso en ataque. De ahí hasta la conclusión de los primeros 45 minutos no sucedió nada porque ambos conjuntos se conformaron con el empate y no quisieron arriesgar en exceso.

Tras el paso por los vestuarios, el Cádiz CF mantuvo la misma tónica que en la primera parte. Intensidad en el juego. Así, Brian dispuso de la primera ocasión clara de este periodo, pero su disparo se perdió cerca del palo derecho de la portería de Roberto. El Mirandés siguió ofreciendo la imagen de conformismo y se dedicó a especular y a conservar el punto que hasta ese momento estaba consiguiendo.

El Mirandés intentó aprovechar su dominio del juego aéreo para intentar generar situaciones de peligro ante Cifuentes. Así, Sangalli estuvo cerca de amargar la tarde-noche a la afición cadista. A medida que fueron transcurriendo los minutos se fue igualando el partido en el Carranza.

Sin embargo, a 12 minutos para la conclusión, una acción del Cádiz por la banda derecha acabó con un balón al área de Aitor que Ortuño, muy atento a la jugada, remató a placer con el cuerpo para introducir el balón al fondo de la red burgalesa. El Cádiz había culminado la remontada. Un auténtico jarro de agua fría para un Mirandés que parecía tener controlado el partido.

Aún restaban algunos minutos y el cuadro rojillo no bajó los brazos. Los visitantes buscaron con insistencia una acción de ataque que les pudiera dar, al menos, un punto. Y Usero estuvo a punto de conseguir en el tiempo de añadido cuando remató un balón a la escuadra que se encontró con la intervención salvadora de Cifuentes, enviando el esférico a córner.

Con el pitido final del partido, los aficionados cadistas se tomaron un respiro ya que sufrieron más de la cuenta ante un Mirandés que, de estar algo más acertado, hubiera conseguido puntuar.