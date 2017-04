El Mirandés apuesta todo al rojo

BURGOS

Se le multiplica la tarea a Pablo Alfaro. El nuevo técnico del Mirandés tiene la misión de conducir al conjunto rojillo a una gran remontada para salvar la categoría, pero la mochila pesa mucho. Por eso, además de entrenador debe ejercer de psicólogo. El proyecto ferroviario necesita de todos los que puedan ayudar dentro y fuera del campo y la victoria en el partido de esta tarde ante el Alcorcón -Anduva, 20,00 horas- supone una nueva oportunidad para remontar el vuelo.



«Lógicamente es un partido importante. Somos conscientes de la situación en la que estamos, nos enfrentamos a un rival que no está tan alejado en la tabla y jugamos en casa», explica el preparador, deseoso de que llegue el momento de saltar al campo. «Tenemos la intención, la ilusión y las ganas de que los puntos se queden en Anduva», señala.



Ni siquiera la derrota sufrida la pasada jornada con el tiempo cumplido desde el punto de penalti merma el ánimo de un equipo que no se entrega. Al contrario. «Volvimos de Valencia con los mismos puntos, pero bastante reforzados en el aspecto anímico y emocional», comenta un Pablo Alfaro que ve el vaso medio lleno. «La derrota tiene que doler siempre, pero se compitió bien ante un equipo que casi está en Primera. Es un punto de partida que no debemos perder», valora.



Con todo, el preparador rojillo es «autocrítico» y reconoce que el Mirandés debe «corregir cosas» para potenciar sus virtudes. «Somos equipo de Segunda División», recuerda. «La plantilla acumula más de 2.000 partidos en esta categoría y no tenemos por qué ser peores que los demás», insiste.

Alfaro aboga por «cometer pocos errores y tener la suficiente personalidad con el balón» para superar al Alcorcón. Y es que solo vale la victoria. «Hay que jugar para ganar porque no podemos especular», apunta.



El Mirandés ofrecerá variaciones, tanto en el once inicial como en el aspecto táctico. El técnico conoce mejor a sus nuevos jugadores y destaca que un equipo «versátil» es «más difícil de contrarrestar». «Debo sacar partido a lo que tengo y algo tocaremos», señala, con una premisa innegociable. «Jugaremos con nuestras armas al 120 por cien», zanja.



El técnico ha confeccionado una lista de 20 jugadores con las ausencias conocidas de Kijera, Provencio, Bustos, Alain y Néstor. Enfrente espera un Alcorcón también necesitado, pero con cierto margen de maniobra.



«Tiene claro el objetivo y cómo conseguirlo», advierte Alfaro. «No queremos un partido lento, pero tampoco seremos suicidas. Nuestra gente tiene que ver que tenemos ambición y queremos transmitírselo», concluye.