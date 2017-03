El Mirandés, camino de la UVI

No mejora el enfermo. El Mirandés recibió un serio correctivo ante el Huesca. Nueva derrota en Anduva que deja anclados a los rojillos en la cola tras una nueva muestra de impotencia ante un rival superior. Sólo el gol de Urko Vera al borde del descanso dio algo de emoción a la tarde, pero fue un mero espejismo.

No pudo comenzar mejor la tarde para los visitantes, ya que apenas a los cinco minutos de juego, un pase en profundidad lo recogía Vinícius tras pifia del central local. Con un control encarado entraba en el área como una flecha, burlaba al meta Roberto en su salida y con la zurda hacía el primero de la tarde. El peor arranque posible.

Con el 0-1, el Mirandés trató de reaccionar llegando bien por las bandas, y con Álex García como protagonista de los mayores peligros. Primero fue Akapo el que taponaba muy bien un disparo del zurdo local. Y después Sergio Herrera salía felino a los pies del número 22 local. Bien el cancerbero, en su regreso a su localidad natal.

Y tras estos acosos del Mirandés, el Huesca se desperezó y no tardó en ampliar rentas. Primero David López rozó el tanto con un trallazo desde la frontal, fuera por poco, y después un córner lo remató Carlos David a gol con la zaga rojilla muy blandita.

Ese 0-2 desató los pitos en Anduva y los mejores minutos del Huesca, que rozó el 0-3. Primero Samu Saiz dictó un curso con un delicioso disparo en parábola desde fuera del área que se estrelló en la cruceta, e instantes después fue Aguilera el que remataba alto por muy poco un saque de esquina.

Por último, a los 43 minutos una precipitación del meta local en una salida fuera de su área acabó con Melero tratando de sorprender a puerta vacía desde la larga distancia pero el esférico se le escapó desviado, afortunadamente.

Y lo que es el fútbol. Del posible 0-3 se llegó al descanso con el 1-2 y la esperanza cuando, ya superado el 45, un córner del Mirandés era rematado por Urko Vera en el primer palo con una parábola perfecta que superó a Sergio Herrera. El ex del Huesca, sin piedad.

Ese tanto psicológico hizo pensar a más de uno en un Mirandés furioso y desatado en la segunda mitad, pero fue como el descorche de una botella de champán. Presión alta de salida por parte de los de Álvarez de los Mozos y un par de balones colgados sobre Sergio, pero en cuanto el Huesca pudo tocar un poco, engarzó varias contras letales que acabaron de matar el partido con el 1-3.

Primero una gran combinación a los cinco minutos acababa dejando solo a David Ferreiro ante el meta local, que sacó el balón en el mano a mano. Instantes más tarde otra bella jugada de los oscenses la culminaba Melero con un zapatazo que iba derecho a la escuadra pero se acabó encontrando una gran respuesta del portero rojillo. Y por último, a los diez minutos, el tanto de la sentencia. De nuevo penetraron los de Anquela por el costado derecho como cuchillo. El disparo de Ferreiro lo taponaba un zaguero pero en la frontal de área chica Vinícius recogía el rechace para machacar con un remate difícil pero preciso.

Y si el encuentro no estaba lo suficientemente decantado tras ese tanto, Eguaras se autoexpulsaba pocos minutos después con sus protestas. Esa media hora final se convirtió en un engorroso trámite, con todo ya hecho.