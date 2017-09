El Mirandés dice adiós

CARTAGENA 2

MIRANDÉS 1

Cartagena: Marcos, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés, Zabaco (Ceballos, min. 46), Cordero, Poley (Adama, min. 68), Chavero, Aketxe, Cristo, Álvaro González (Hugo, min. 85).



CD Mirandés: Sergio Pérez, Paris, Kijera (Mario, min. 15), David Prieto, Melli, Romero (Peláez, min. 64), Igor Martínez, Rúper, Pito Camacho (Cervero, min. 73), Eloy Gila y Yanis.

Árbitro: Yuste Querol (colegio valenciano).



Tarjetas amarillas: a los locales Marcos, Adama y Cordero y a los visitantes Ruper, Mario, Paris Adot y Romero.



Tarjetas rojas: No hubo.



Goles: 1-0, min. 30: Cristo; 2-0, min. 52: Chavero; 2-1, min. 61: Gila.

BURGOS

Esta vez la travesía del Mirandés en la Copa del Rey ha finalizado antes de lo deseado por sus aficionados. El conjunto rojillo deberá centrarse a partir de ahora en su tarea liguera, una vez eliminado del torneo del KO a manos de un Cartagena que llevó el choque a su terreno.



Cartagonova fue el escenario de un duelo que enfrentaba a dos de los máximos candidatos al ascenso al final de una temporada que solo acaba de comenzar. Se presentaba un buen test para ambos conjuntos y el Cartagena del burgalés Michel Zabaco (sustituido por lesión en el descanso) explotó al máximo su condición de local en la cita.



Pablo Alfaro, técnico del Mirandés, ya subrayó en la previa su confianza en el bloque confeccionado y ayer apostó por un once en el que presentó hasta cinco cambios con respecto al equipo que ganó el pasado domingo en Santander.



Sergio Pérez tuvo que intervenir nada más iniciarse el choque para frenar el avance de un Cartagena que dispuso de otra opción clara en un cabezazo de Aketxe que no encontró puerta.



Pronto comenzaron los problemas para un Mirandés que perdió a Gorka Kijera por lesión. Sin embargo, los rojillos mantuvieron la compostura en una primera mitad con alternativas, hasta que en el minuto 30 el equipo blanquinegro fabricó una rápida transición ofensiva para adelantarse en el marcador por mediación de Cristo.



El bloque ferroviario dio un paso al frente, pero los intentos de Camacho y Gila no encontraron el premio deseado.



Tras el descanso, el Cartagena dio un nuevo golpe de efecto al ampliar su renta. Apenas se habían disputado cinco minutos cuando una bella acción de la delantera blanquinegra, con pared incluida, permitió a Chavero situar el 2-0.



Lejos de rendirse, el bloque de Pablo Alfaro pisó el acelerador y pronto se metió de nuevo en la eliminatoria. Igor Martínez ganó línea de fondo y Gila, en el segundo palo, recortó distancias con 30 minutos por delante.



Había tiempo y margen de maniobra. Era el momento de echar el resto y el técnico visitante dio entrada a hombres importantes como Diego Cervero en busca del gol de la igualada.



Por su parte, el Cartagena no especuló todavía con su resultado favorable. Los locales pudieron sentenciar en dos buenas acciones. En la primera Álvaro superó a la defensa rojilla y envió el balón a Poley, cuyo disparo se encontró con la intervención de Sergio Pérez. En la segunda, Moisés prolongó el balón y Álvaro llegó desde atrás para conectar. El remate se fue fuera.



El Mirandés mantuvo la esperanza, pero no tuvo la continuidad deseada en ataque. Gila lo intentó desde lejos y Yanis probó en una acción individual que acabó en córner. El partido entró en el añadido y los burgaleses necesitaban un milagro que no llegó porque el Cartagena paró el juego en los últimos compases.