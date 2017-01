El Mirandés gana al Burgos en la puja por Álex Quintanilla

Superado el primer tercio de enero el Burgos CF continúa sin haber realizado ningún refuerzo para la segunda vuelta de la temporada. Manix Mandiola reclama la llegada de jugadores para apuntalar de inmediato el proyecto, fundamentalmente en el eje de la zaga y en la medular, pero las gestiones de la nueva directiva blanquinegra todavía no han dado los frutos esperados.



Las negociaciones en marcha con alguno de los candidatos elegidos se encuentran muy avanzadas y el club confía en que a lo largo de semana se produzca la primera incorporación a las filas blanquinegras.



Pero no está siendo una tarea fácil. Ni mucho menos. En muchos casos la competencia de otros clubes de mayor categoría deportiva o de entidades de Segunda B más atractivas por su situación clasificatoria se han convertido en un duro escollo para el Burgos CF.



Es el caso por ejemplo de uno de los centrales que figuraba en la lista de Manix Mandiola, el central Álex Quintanilla, hasta ayer jugador del Almería -rescindió su contrato-, equipo con el que no ha tenido minutos esta temporada y que cuenta también sobre la mesa con una oferta para sumarse al proyecto del Mirandés. El acuerdo con el defensor vizcaíno parece muy cercano y podría cerrarase en las próximas horas.