El Mirandés no arroja la toalla

Importante victoria del Mirandés, que se toma un respiro en su delicada situación en la tabla clasificatoria. Se impuso a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Alcorcón, en una gran segunda parte de los hombres de Pablo Alfaro tras una primera mitad muy floja. Los primeros 45 minutos estuvieron marcados por la falta de ritmo de los dos equipos -si bien fueron los madrileños quienes generaron más sensación de peligro en el área contraria-. Tras el receso, la mayor eficacia rojilla fue determinante. Los burgaleses abandonan momentáneamente el farolillo rojo de la general.

El Alcorcón saltó al campo sin complejos y fue el que tuvo más opciones de gol. La primera ocasión la tuvo precisamente el conjunto madrileño con un remate de Pablo Pérez tras una asistencia de Ivi, pero el balón se marchó ligeramente desviado. Siguieron insistiendo los visitantes y David Rodríguez estuvo cerca de inaugurar el marcador.

La mejor ocasión amarilla de la primera parte llegó en el minuto 33 en un remate de cabeza de Elgezabal a la escuadra izquierda de la meta de Roberto tras recibir una asistencia de Tropi. Los de Julio Velázquez dominaban a un Mirandés que apenas se había acercado a la portería de Dmitrovic.

A medida que se fue acercando el final de la primera parte, los rojillos fueron perdiendo el complejo y generando situaciones de gol. A los 37 minutos Guarrotxena no tuvo fortuna en su disparo desde la frontal del área. Y tres minutos más tarde Fernando Usero no aprovechó una gran jugada de Álex García. El Alcorcón no se desinfló y a cuatro minutos para el descanso Roberto tiró de reflejos para detener un gran disparo de Óscar Plano dentro del área.

Tras el paso por los vestuarios, el ritmo del partido decayó aún más. La primera oportunidad de la segunda mitad la protagonizó Ivi cuando envió el balón rozando la escuadra izquierda tras un remate con la derecha.

Poco después, un centro al área de David Rodríguez no encontró la definición con la cabeza de Pablo Pérez. El Alcorcón volvía a dominar el partido. El Mirandés intentó tímidamente reaccionar y un remate alto de Sangalli fue el aviso previo al tanto burgalés.

Se cumplía el minuto 63 cuando un saque de esquina lanzado por Aurtenetxe fue rematado de cabeza impecablemente por Urko Vera en el centro del área. Era el 1-0. Y cuatro minutos más tarde Urko Vera estuvo cerca del segundo gol en otro remate de cabeza.

Los madrileños se vieron obligados, a partir de entonces, a imprimir más ritmo al partido y tomar más riesgos. Urko Vera se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa amarilla. Así, en el minuto 74, estuvo cerca de sentenciar el partido tras una asistencia de Guarrotxena, pero el meta Dmitrovic estuvo atento y despejó el balón con la punta de los dedos.

Sin embargo, fue Íñigo Eguaras el que sí acertó con un disparo raso tras una dejada de Rúper en una jugada a balón parado. Los de Pedro Alfaro había encarrilado definitivamente el encuentro. Y el entrenador maño se estrena de esta forma con victoria en la categoría de plata nacional.

El Mirandés se animó y pudo llegar el tercero en un remate desde lejos de Guarrotxena a diez minutos para el final. Incluso Pedro Martín dejó escapar un mano a mano con el portero enviando el balón alto. El Alcorcón estaba totalmente roto y había bajado definitivamente los brazos.