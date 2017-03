El Mirandés, ante el penúltimo tren que conduce a la salvación

BURGOS

Pasan las jornadas y el margen de error se reduce a la mínima expresión. La soga aprieta a un CD Mirandés obligado a cambiar diametralmente su trayectoria en liga si quiere mantenerse una campaña más en la Segunda División. Restan 12 jornadas para el final del campeonato y la situación del colista aún no es dramática, pero sí agobia. Cuatro puntos separan a los burgaleses de la zona de permanencia, una distancia aún cercana que no acaban de recortar.



Los rojillos asumen que solo les vale sumar de tres en tres. Así, la visita del Huesca -Anduva, 18,00 horas- es una nueva oportunidad para un combinado ferroviario consciente de la trascendencia del envite. «Mejor ganar por lo civil que por lo criminal», bromea Javier Álvarez de los Mozos.



Más serio, el técnico local reconoce que el choque de turno es «importantísimo». De hecho, «es fundamental», aunque «desgraciadamente» no es un cara o cruz. «Ojalá jugáramos una final en casa y lográramos el objetivo si conseguimos la victoria», comenta.



El entrenador burgalés empeña gran parte de su energía en liberar de presión al vestuario. En estas circunstancias tan delicadas, es clave mantener las cabezas limpias y por ello la plantilla compartió actividad lúdica y mantel en la jornada del miércoles. De los Mozos valora de forma positiva esta iniciativa, pero apunta que el adversario de turno también apostó por una idea similar. «Estas cosas funcionan y vienen bien, pero no hay que traducirlo en que pueda ser algo determinante para lograr los tres puntos», señala.



El conjunto aragonés se presenta como un escollo difícil de superar. De hecho, está situado a solo un punto de distancia de los puestos de play off de ascenso a Primera División y un nuevo triunfo en Anduva mutiplicaría sus opciones de éxito. Por eso, ni siquiera las bajas acumuladas para este choque merman el potencial del conjunto azulgrana. «Tiene plantilla para cubrir las bajas», zanja De los Mozos.



El preparador castellano destaca del Huesca que es un equipo «compacto y fuerte». «Sabe lo que tiene que hacer y se encuentra cómodo fuera de casa. Cuenta con experiencia atrás y es desequilibrante en ataque», analiza.



De los Mozos tiene claras las premisas a cumplir para lograr la victoria en la tarde de hoy. «No hay vuelta de hoja. Tenemos que ser capaces de no encajar y hacer que nuestros goles valgan tres puntos. Todos los días no se puede marcar tres veces para llevarte la victoria», explica.



El Mirandés es el equipo que más encaja y el tercero que menos anota de toda la Segunda División. Por eso, el preparador del bloque de Anduva deja abierta la opción a introducir novedades en el equipo. «Me planteo cosas, las analizo y las hablo. Luego llego a conclusiones, pero vamos a ver qué pasa», comenta sin desvelar sus intenciones.



Este continuo ejercicio de análisis hace mella en un Álvarez de los Mozos que asegura haber adelgazado cinco kilos en dos meses y medio. «Me cuesta dormir y la cabeza da vueltas», añade. «Esta es una profesión en la que el entrenador asume presión. Es más un esfuerzo mental que físico», explica.



A la espera de que Oyarzun se incorpore a la rutina de trabajo del equipo, la convocatoria del Mirandés para el partido de hoy está formada por 18 jugadores. Se caen de la lista Lázaro, Carlos Moreno, Fofo, Ruymán, Rúper y Usero.