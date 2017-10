El Mirandés se prepara para recibir a un vigoroso Barakaldo

El Mirandés pone su liderato en juego ante uno de los históricos del grupo II, el Barakaldo. Ambos se medirán en Anduva a partir de las 17,30 horas y protagonizarán uno de los choques más atractivos de la octava jornada. El objetivo de los burgaleses es reforzar su privilegiada posición y, de paso, poner tierra de por medio con uno de los equipos al que se le espera en la zona noble a lo largo del curso.



El conjunto que entrena Pablo Alfaro quiere pasar página del encuentro que jugó hace una semana ante el Vitoria en Olarambe. Durante la primera parte se pudo ver la peor versión del cuadro mirandesista y el cuerpo técnico ha trabajado a lo largo de la semana para que lo sucedido no se vuelva a repetir. «Hay que hacer borrón y cuenta nueva», señala el técnico maño del Mirandés, que habla de «un día tonto en la oficina» o «un accidente colectivo» que afortunadamente el equipo pudo solventar en segunda mitad.



«Estuvimos mal muchos minutos, pero luego mejoramos y eso el aficionado lo capta. Lo que quiero es que el partido sea más parecido a la segunda parte que a la primera. Nuestro público agradece ese compromiso. Un equipo con mayúsculas debe tener todo, vigor, juventud, poso, jugadores con experiencia y tenemos un poco de todo para sacar la herramienta necesaria en cada momento», indica.



El técnico maño prevé un encuentro complicado ante un «clásico de la categoría que siempre suele estar en las posiciones de cabeza». «Es un equipo físicamente fuerte y poderoso. De momento más fiable de local que de visitante. Se complica poco atrás, asume pocos riesgos, pero es peligroso porque los atacantes son muy veloces. Tratan de aprovechar la velocidad de esa última línea», explica Alfaro.



El Mirandés sabe lo que se va a encontrar y su entrenador confía en que los suyos sepan elegir en cada caso la solución más adecuada para contrarrestar a su oponente. El Barakaldo es un rival directo del cuadro burgalés y está formado para «estar arriba», a lo que hay que añadir que llegará acompañado por su afición.



Alfaro insiste en el vigor de los fabriles, una escuadra «joven» que tiene una plantilla que no llega a los 26 años de media y que cuenta con ilustres veteranos como el ex rojillo Alain Arroyo, un hombre muy querido por la marea rojilla.



Pablo Alfaro vuelve a dar a la afición rojilla un papel importante y asegura que es «una de las razones por las que vamos primeros». «En Vitoria el campo parecía nuestro y eso que no pudieron ir todos los que quisieron. Ojalá en Anduva cada domingo sea una fiesta, aunque tenemos que saber que también sufriremos».



A Pablo Alfaro le ha tocado elegir y es que tenía a los 20 jugadores de la primera plantilla a su disposición. En la lista ha entrado Igor Martínez, quien no pudo comenzar la semana con el grupo por unos problemas estomacales. El atacante vasco venía de superar una lesión muscular, lo que le impidió jugar en Olarambe. El preparador aragonés confía en que la mala racha haya pasado para uno de los futbolistas que debe marcar diferencias a lo largo del curso.