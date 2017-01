El Mirandés reta a un Mallorca en horas bajas

Quiere empezar 2017 como terminó 2016, con victoria. Y pretende autorregalarse tres puntos para festejar de la mejor forma posible el día de los Reyes Magos. El CD Mirandés retorna a la competición liguera en la categoría de Plata del fútbol nacional tras el largo parón navideño desplazándose a suelo balear para verse las caras contra el RCD Mallorca (Iberostar Estadio, 18,00 horas).

Será un duelo a cara de perro entre dos equipos que luchan por sacar la cabeza de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Ambos acaban de realizar cambios en sus banquillos en busca de un revulsivo que les permita capear el temporal. Los burgaleses han logrado escapar del farolillo rojo de la general gracias a las dos victorias que han encadenado en Anduva en sus últimas actuaciones ante su afición -marca ahora la frontera de la salvación-.

Pero los bermellones no levantan cabeza. Han encajado 4 derrotas consecutivas (sumando solo 1 punto de los últimos 15 puestos en juego), lo que les ha relegado a los puestos de descenso -son antepenúltimos con 19 puntos en su casillero, 3 menos que los castellanos).

La escuadra que dirige Claudio Barragán necesita mejorar sus prestaciones a domicilio para solventar la temporada sin demasiados apuros -los rojillos todavía no saben lo que es ganar como visitantes-. Y tiene una visita propicia ante un rival con el agua al cuello y al que los nervios pueden pasar una mala jugada si no encuentra pronto el camino del gol.

La principal novedad en la convocatoria del CD Mirandés será la inclusión del hasta el momento único refuerzo invernal realizado por el club, el centrocampista Fernando Usero.

Sin embargo para esta contienda el técnico del CD Mirandés no podrá contar con el centrocampista Rúper, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con el extremo diestro Sangalli, que deberá quedarse en Miranda aquejado de un proceso gripal.

Así las cosas, el preparador valenciano se verá obligado a realizar cuando menos dos variaciones con respecto al encuentro anterior ante el Almería por las bajas anteriormente señaladas. Esta situación podría abrir las puertas de la titularidad al recién llegado Usero.

Mientras, en las filas del RCD Mallorca Javier Olaizola no podrá contar por sanción con el máximo realizador del equipo, Brandon Thomas (ha marcado 8 goles hasta el momento), ni tampoco con los lesionados Roberto Santamaría en la portería, y Joan Oriol en la defensa.

En cambio recupera al defensa Eduard Campabadal y podrá alinear al que ha sido su primer fichaje en el mercado de invierno Saúl García, el lateral izquierdo cedido por el Deportivo de la Coruña y que procede del Girona.