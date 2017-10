El Mirandés, ante el reto de cada jornada

El Mirandés visita Olarambe para medirse a un filial «atípico». Se mide a partir de las 17,00 horas al Vitoria, segundo equipo del Eibar, que ni juega en la localidad guipuzcoana, ni tiene las características de este tipo de escuadras. A los rojillos les tocará adaptarse a un oponente rocoso, que se encuentra cómodo cuando no tiene el balón y que probablemente deje el peso del partido en manos del conjunto burgalés.



«No es lo que solemos ver en otro tipo de filiales porque no elabora juego desde atrás, aunque tienen gente poderosa físicamente que va bien a la segunda jugada. En el último tercio del campo le dan velocidad al juego. Cuenta con dos medioscentro más posicionales, que no abandonan el sitio», comenta el entrenador.



Todo lo anterior condicionará el fútbol del CD Mirandés. Alfaro asegura que no cambiarán su estilo de juego, aunque sí que deberán aclimatarse a lo que se van a encontrar en la capital vitoriana. «La idea es mantener nuestro estilo, pero sí adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar. Ellos compiten muy bien hasta el final. En su casa no han perdido ningún partido. Nuestra obligación e intención es ir a Olarambe a traernos los tres puntos», apunta.



Los vascos han perdido dos encuentros en el inicio liguero y ambos han sido lejos de su estadio. Tienen las ideas claras y son un conjunto complicado para todos sus oponentes. El Mirandés no se fía, aunque también es consciente de que si hace bien las cosas bien tendrá muchas opciones de conseguir los tres puntos. Deberá igualar a su rival en entrega e intensidad para que posteriormente su mayor calidad decante la balanza hacia su lado.



Los mirandesistas no conocen la derrota en este inicio de campaña y quieren mantener el listón alto. Les está costando lograr las victorias, aunque ya se han convertido en una de las referencias del grupo. Su plan es mostrarse serios y contundentes en la línea defensiva para que el talento de sus atacantes haga el resto.



Pablo Alfaro tendrá a todos sus efectivos disponibles. Igor Martínez ha completado con normalidad los tres últimos entrenamientos y podrá echar una mano al equipo si el cuerpo técnico así lo decide. Al preparador maño le tocará elegir y es que los 20 jugadores que tiene en plantilla pueden entrar en la lista.



Como en todos los desplazamientos, el Mirandés contará con el apoyo de la marea rojilla. La nota negativa es que no podrán acudir al choque todos los aficionados que lo deseen, ya que las autoridades han puesto un límite al aforo del campo vitoriano y no podrán acceder al estadio todos los seguidores que tenían previsto desplazarse. «Ver a los tuyos siempre motiva. No van a estar todos los que quisieran. Hay ciertas restricciones. Nos gusta que la gente se desplace, anime, que vayan aficionados es un acicate positivo», explica Alfaro.