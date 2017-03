El Mirandés, sin margen de error

Con el margen de error reducido a la mínima expresión afronta el CD Mirandés su compromiso de esta tarde ante el UCAM Murcia (Anduva, 18,00 horas). El combinado burgalés está obligado a retornar a la senda de la victoria para intentar sacar la cabeza del farolillo rojo de la tabla clasificatoria en la categoría de plata del fútbol nacional.

La escuadra de Javier Álvarez de los Mozos intentará hacer bueno el meritorio empate conseguido el pasado fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife frente a un recién ascendido que aventaja a los rojillos en cuatro puntos.

Los castellanos necesitan revertir de una vez por todas su dinámica de resultados en el otrora fortín de Anduva (donde no ganan desde el pasado mes de noviembre). Y disponen de una buena oportunidad frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. Los murcianos llegan a esta contienda tras haber sumado 4 de los últimos 6 puntos en juego, lo que les ha permitido escalar hasta la zona de salvación. Y pretenden hacer valer su buen momento en el feudo burgalés, donde intentarán repetir la gesta que realizaron en su última salida, cuando ganaron en el terreno de juego del UD Almería.

El técnico del Mirandés, Álvarez de los Mozos, es consciente de la transcendencia del envite y así lo ha intentando transmitir a sus jugadores en el vestuario. «Empieza el último tercio de la competición. Para nosotros arranca un esprint final de 14 jornadas. Necesitamos ser campeones de este tramo», destaca.

El cuadro rojillo contará para este encuentro con la totalidad de los efectivos de su plantilla (salvo el lesionado de larga duración Alain Oyarzun). Con respecto a anteriores citas el técnico burgalés ha dejado fuera de la citación a Carlos Moreno, uno de los habituales en sus alineaciones.

Por su parte, Francisco, técnico del cuadro pimentonero ha calificado la contienda como muy difícil. «Sus últimos resultados en casa no han sido buenos, pero todos los equipos que juegan allí lo pasan mal. Es un equipo incómodo y que juega de una manera única, con un 1-3-3-3-1 al que no estamos acostumbrados enfrentarnos. Tenemos que preparar muy bien el partido y leer las situaciones de juego para contrarrestar sus embestidas ofensivas», afirma.

El UCAM desplazará a tierras burgalesas a los 18 jugadores que tiene disponibles. Se quedan en Murcia tanto Cedrick, lesionado, como Fran Pérez, que arrastra molestias musculares que le han impedido entrenar al 100% esta semana. Aunque podría presentar la novedad de David Mayoral, recién llegado a la disciplina universitaria en calidad de cedido por el Real Valladolid, ocupando la ficha del lesionado de larga duración Luis Fernández.

Al margen de lo estrictamente deportivo la directiva del CD Mirandés pretende que el equipo esté lo más arropado posible en las gradas, para lo cual ha vuelto a poner en marcha una campaña con la intención de llenar Anduva en la que cada abonado tendrá la oportunidad de comprar una entrada al precio de 5 euros.

Además, la Peña Jóvenes Jabatos ha convocado a los seguidores rojillos a realizar un recibimiento masivo a los jugadores en el parking del estadio dos horas antes del comienzo del encuentro.