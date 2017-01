El Mirandés sucumbe ante el Numancia

ejó escapar el Mirandés una buena oportunidad de puntuar ante un adversario directo en la pugna por la permanencia. Los de Claudio Barragán iniciaron bien el encuentro, generando aproximaciones, pero se fueron diluyendo como un azucarillo con el transcurrir de los minutos.

Pocas ideas de los rojillos en la línea de creación y el Numancia que aprovechó sus escasas ocasiones para llevarse tres puntos de oro de Anduva. Nueva decepción para la parroquia local, que no ve ningún conato de reacción en los suyos tras la victoria frente al Almería de hace dos jornadas.

Y la derrota complica más si cabe la situación clasificatoria del cuadro burgalés, que arrancará la segunda vuelta de competición en puestos de descenso.

El encuentro arrancó con ambos conjuntos bien posicionados sobre el tapete de Anduva. El Mirandés, en los primeros compases, intentó hacerse con la manija y adueñarse de la posesión del balón, pero la falta de profundidad y las constantes imprecisiones en ataque anulaban cualquier mínima intentona de los pupilos de Claudio Barragán en ataque.

Le costó desperezarse al conjunto soriano, que se sentía cómodo siendo ligeramente dominado por la escuadra local. Ninguno de los dos equipos se mostraba suficiente claridad ofensiva como para dar la más mínima situación de peligro.

Se tuvo que esperar hasta el ecuador del primer acto para ver el primer acercamiento con un tímido remate de Marc Mateu desde la frontal que atrapó sin mayores problemas el arquero Roberto. A partir de ese momento llegaron los mejores minutos del conjunto de Jagoba Arrasate, que se hizo con el control absoluto del partido y empezó a merodear la meta mirandesista buscando el gol que le permitiera irse con ventaja al descanso en el tanteador.

Jairo Morillas probó fortuna pasada la media hora con un remate desviado desde el interior del área. El ariete aprovechaba un balón peinado por Valcarce tras una falta lateral botada por Julio Álvarez, un defensor local rozó el balón y éste se perdió lejos de la portería.

En el minuto 37 llegó la jugada polémica del partido cuando el colegiado señaló un penalti muy protestado por los locales tras ser derribado el ex jugador rojillo Ruiz de Galarreta en el interior del área por Usero.

El capitán del Numancia, Julio Álvarez, fue el encargado de transformar la pena máxima y adelantar a los rojillos, ayer de blanco, en el marcador. Al filo del asueto estuvo a punto de llegar el 0-2 con un remate a la media vuelta de Valcarce que se marchó ligeramente desviado.

Así se llegó al descanso de un primer tiempo en el que no hubo excesivas aproximaciones en una y otra área.

Tras la reanudación el míster valenciano del CD Mirandés decidió quemar las naves e introducir un doble cambio para los burgaleses, buscando así la reacción de sus pupilos sobre el césped.

Y es que al Mirandés, que comenzó con cierta intensidad la segunda mitad, y pese a la incorporación de Eguaras y Fofo, le faltaba claridad y profundidad en los últimos metros para acercarse con peligro a las inmediaciones de Aitor Fernández.

Pedro Martín, con tímidos coletazos en la punta de lanza, intentaba estirar al Mirandés más con jugadas individuales que con juego elaborado, pero adolecía de acierto en los últimos metros para inquietar a la defensa numantina, que estaba viviendo una tarde muy plácida.

Pasado la efervescencia local inicial, el Numancia fue haciéndose con la manija del partido y adueñándose de una pelota que iba a posibilitar que volviera a merodear las inmediaciones de un Roberto que empezaba a tener mucho trabajo.

Ruiz de Galarreta lo intentó mediada la segunda parte con un remate que se acabó marchando muy desviado. El Mirandés buscaba el empate más con el corazón que con la cabeza y ya casi sin fuerzas buscando una acción que le permitiera meterse en el partido. Al contragolpe el Numancia demostró que es un equipo que puede hacer mucho daño y que no necesita de muchas acciones de peligro para ver portería.

Así llegó el segundo tanto soriano en el 78 cuando Álex Ortiz introdujo el balón en su propia portería en su intento de despeje de un centro de Marc Mateu. El valenciano apareció en los últimos minutos para echarse al equipo a la espalda y liderar a los sorianos en busca de la sentencia. Sin tiempo de reacción Escassi cazaba otro buen centro de Marc Mateu para liquidar a los mirandesistas.