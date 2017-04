UD LEVANTE: 2

CD MIRANDÉS: 1

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Mostró tarjeta amarilla al local Saveljich; así como a los visitantes Usero, Rúper y Kijera.

Goles: 1-0, min. 9: Chema Rodríguez. 1-1, min. 65: Sangalli. 2-1, min. 92: Roger, de penalti.



UD Levante: Raúl Fernández; Pedro López (Saveljich, 37´) (Montañés, 71´), Rober, Chema, Toño; Campaña, Natxo Insa; Jason, Espinosa (Casadesús, 66´), Morales; Roger.

CDMirandés: Roberto; Kijera, Fran Cruz, Quintanilla, Carlos Moreno; Usero (Maikel Mesa, 83´), Rúper; Álex García (Álvaro Bustos, 68´), Provencio (Álex Ortiz, 74´), Sangalli; Guarrotxena.

Un penalti en el tiempo de descuento impidió al Mirandés puntuar en casa del líder. Los rojillos, que estrenaban técnico, opusieron resistencia durante todo el encuentro e incluso pusieron en apuros al Levante, que con el 1-0 en el luminoso falló un primer lanzamiento desde los once metros. Luego empató Sangalli y el Mirandés soñó con arrancar un punto del Ciutat de Valencia, aunque una nueva pena máxima le arrebató esa opción.



El susto del encuentro lo protagonizó el local Pedro López, que sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y fue trasladado a la Clínica Quirón, aunque ya antes de abandonar el campo había recuperado el mismo.



El conjunto que entrena Pablo Alfaro no mejora su situación clasificatoria, aunque en tierras valencianas dio una sensación muy diferente a la de anteriores encuentros.Su situación sigue siendo muy complicada, aunque el conjunto rojillo experimentó cierta mejoría.



Comenzó mas enchufado el Levante, que desde el primer minuto buscó la portería contraria, acercándose ya con peligro en el minuto 4, con Jason y Roger como protagonistas. Y precisamente este último iba a protagonizar la primera ocasión del encuentro en el minuto 7, en un centro de Toño al área que remataba con la izquierda Roger, demasiado alto.



Justo dos minutos mas tarde, llegó el primer lanzamiento de córner del encuentro que, en segunda jugada, Jason envió al área para que Chema Rodríguez, con la izquierda y escorado, rematase al fondo de las mallas.



Tras el 1-0 intentó estirar líneas el Mirandés, que protagonizó su primer acercamiento al área contraria en el minuto 12 en un centro al área de Fernando Usero que Guarrotxena cabeceó directamente fuera.

El equipo rojillo intentaba hacerse con el control del partido con largas posesiones y moviendo bien el balón en busca de la meta contraria, aunque una y otra vez se topaba con la bien plantada zaga local. Así, Guarrotxena cayó en el fuera de juego tras un pase en profundidad de Álex García y Sangalli no llegó por poco a un buen balón en el minuto 20. También el Levante generó ocasiones de peligro con Natxo Insa y Roger como protagonistas.



El Mirandés lo intentó en el 37, en un remate de cabeza de Guarrotxena tras saque de banda que el jugador local Chema salvó in extremis.



La segunda mitad comenzaba con una buena jugada individual de Guarrotxena, pero su disparo lejano se fue desviado. El Mirandés había salido decidido en busca del empate y en el 48 fue Fran Cruz el que no llegó por muy poco a un centro colgado.



Sin embargo, fue el Levante el que estuvo a punto de marcar de nuevo en el minuto 53, en un penalti cometido por Carlos Moreno por falta dentro del área que lanzó Roger y paró Roberto, evitando la sentencia de los locales. Pese a esa acción aislada, era el Mirandés el que tenia el balón y presionaba en busca de la puerta contraria y así, tras varios intentos de Provencio y Guarrotxena, finalmente llegó el empate. Se revolvió Guarrotxena en banda izquierda y encontró a Sangalli, que dentro del área no perdonaba, enviando el balón al fondo de las mallas.



Continuó el toma y daca tras el empate, con dos equipos que intentaban llegar a puerta contraria, aunque en la recta final hubo pocas ocasiones claras hasta que en el minuto 92 Gorka Kijera cometió un nuevo penalti a favor de los locales. Roger no dudó y volvió a lanzar la pena máxima, aunque esta vez no falló y engañó por completó a Roberto.



Alargó el colegiado hasta el minuto 97 y aún pudo el Mirandés empatar de nuevo en la última jugada, en un remate de cabeza de Carlos Moreno que se estrelló en el palo tras el saque de una falta.