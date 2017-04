Misión imposible

Tuvo que rendirse al peso de la lógica. El FC Barcelona fue demasiado rival una vez más. El milagro tendrá que esperar. El Villa de Aranda cayó derrotado en el Príncipe de Asturias frente al dominador absoluto del balonmano español de la última década. 35 segundos necesito el combinado blaugrana para adelantarse en el marcador. Y ya no volvió a mirar atrás el vigente campeón liguero.

Antes de llegar al ecuador de la primera parte el conjunto catalán ya había dejado bien a las claras que no estaba dispuesto a ninguna sorpresa. La brecha abierta en el tanteador se antojaba más que definitiva (5-13) con todo un mundo por delante.

El cuadro de Álvaro Senovilla carecía de argumentos para frenar el imparable arsenal de recursos ofensivos de los visitantes, que se plantaban con pasmosa facilidad en la meta de Ledo. Al descanso el choque estaba ya visto para sentencia (10-17). Y el segundo acto se antojaba una ocasión para que el conjunto burgalés saltara a la pista sin presión a disfrutar del premio de poder enfrentarse a una de las mejores escuadras del Viejo Continente. Pues los puntos ya habían volado para ese momento al casillero visitante.

El Villa de Aranda no estaba dispuesto a arrojar la toalla y se empleaba con ahínco sobre la pista, pero su entrega se antoja insuficiente ante un rival de la calidad del Barcelona. Así las cosas, las diferencias no dejaron de crecer a lo largo de la segunda mitad, sobre todo cuando los ribereños se fueron quedando sin gasolina. Al final, el resultado lo dice todo (23-39).