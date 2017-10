BURGOS CF: 1

SPORTING B: 1

Árbitro: Gómez Landazábal (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a a los locales Andrés y Abel, así como a los visitantes Montoro y Víctor Ruiz.

Goles: 1-0, min. 63: Adrián Hernández, de penalti. 1-1, min. 87: Isma Cerro, de penalti.

Burgos CF: Saizar, Andrés, Julio Rico, Borda, Eneko (Sergio Esteban, min. 71), Youssef (Cantero, min. 57), Abel Suárez, Adrián Cruz, David Martín (Beobide, min. 78), Iker Hernández y Adrián Hernández.

Sporting de Gijón B: Dani Martín, Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Cordero, Cristian Salvador, Arellano (Sanabria, min. 80), Isma Cerro, Pablo Fernández, Traver (Cayarga, min. 58) y Berto González (Medina, min. 68).

A los puntos hubiera vencido el Burgos CF. Volvió a hacer un partido serio, sólido y supo minimizar a un adversario que llegó a El Plantío con el cartel de atrevido y descarado, pero que no acabó de estar a gusto sobre el césped burgalés. A los blanquinegros se les quedó cara de tontos cuando el colegiado señaló el punto de penalti en el minuto 87 e Isma Cerro hizo el empate. Acariciaron el triunfo, estuvieron cerca de regresar a la senda de la victoria, aunque se quedaron a mitad de camino.



El conjunto de Patxi Salinas dominó y en varias fases del choque superó a su adversario, aunque cedió excesivos metros en el tramo final y tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo. Lo paradójico es que el filial rojiblanco, el equipo más goleador del grupo, no fue capaz de crear ocasiones de verdadero peligro.



Sin embargo, cuando el choque agonizaba y el Sporting B atacaba a la desesperada, llegó la igualada en una jugada que no revestía ningún riesgo para la integridad de la portería de Mikel Saizar.



Es el quinto empate consecutivo y la puntería volvió a brillar por su ausencia, ya que el Burgos tuvo ocasiones claras para haber logrado algún gol más. La pólvora permanece mojada, aunque el equipo sigue mostrando un nivel sobresaliente en la contención.



Quizás esa confianza en su poder defensivo, a lo que hay que añadir el paso adelante que dio el conjunto visitante al recibir el 1-0, fue la que provocó que el equipo burgalés cediera terreno y acabara el choque en su campo y dominado por el conjunto asturiano.



La situación clasificatoria sigue siendo excelente, aunque el conjunto blanquinegro ha acabado los dos últimos encuentros con la sensación de que se le han escapado dos puntos.La falta de gol es evidente y ayer el equipo volvió a tener oportunidades muy claras que se fueron al limbo.En los últimos 6 partidos el conjunto burgalés ha logrado 3 goles y 2 de ellos han sido de penalti. Pese a todo, la rentabilidad que saca a las dianas es notable. Sigue empatado a puntos con el segundo clasificado.



El encuentro comenzó animado y es que David Martín, muy activo mientras estuvo sobre el terreno de juego, robó un balón cerca del área sportinguista que acabó con un disparo de Andrés que se fue por muy poco. En solo un minuto de juego el Burgos ya había tenido una aproximación de peligro.



Conforme fueron pasando los minutos el encuentro se fue equilibrando y la calidad delSporting B emergió. Cumplido el primer cuarto de hora la balanza estaba equilibrada en cuanto al juego y los rojiblancos ya habían tenidos varias aproximaciones al área blanquinegra. La respuesta castellana llegó en una estrategia que tocó Borda y que Adrián Hernández no acertó a remachar.



El guión se mantuvo, aunque el fútbol de ambos moría en las cercanías de la portería contraria.Sin embargo, antes de que llegara el descanso el Burgos CF tuvo una buena ocasión 4 minutos antes del intermedio. Zabaleta recibió un pase largo de Borda, metió el balón al área, Adrián Hernández lo peinó e Iker estuvo cerca desviarlo lo suficiente para que acabara en la portería, aunque se fue por centímetros.



Se llegaba al descanso con el marcador inicial, aunque el paso por los vestuarios sentó bien a los blanquinegros. Llegaron los mejores minutos de los de casa.



En el 49 Youseff e Iker tuvieron una doble ocasión tras una bonita acción de Andrés por banda derecha. Fue cinco minutos más tarde cuando Abel Suárez tuvo en sus botas la oportunidad más clara para batir la portería de Dani Martín.



Adrián Hernández tocó el balón en un saque de esquina y le llegó al mediocentro canario, que a dos metros de la portería, disparó a bocajarro. El portero gijonés logró repeler el disparo ante la desesperación de la parroquia blanquinegra.



El Burgos era mejor que el filial asturiano, pero como en otras tardes, el gol no llegaba. Los burgalesistas volvieron a avisar en el 61 en un balón parado, mientras que la jugada que acabó en el 1-0 llegó en el 62. Zabaleta se llevó el balón en ventaja y asistió a Adrián Hernández. El isleño fue derribado cuando se disponía a disparar.Él mismo transformó la pena máxima.



Lo más complicado estaba conseguido y lo positivo es que el Burgos CF tenía el choque bajo control.Como se esperaba, el Sporting de Gijón B exhibió a partir de este momento su perfil más ofensivo. El Burgos cedió terreno y dejó la iniciativa en manos de su oponente.Es un equipo que se siente a gusto en estas circunstancias, aunque la insistencia de los asturianos obtuvo su premio en el 87.



En un balón frontal al área, Sanabria se adelantó a Jagoba Beobide, que al meter la pierna golpeó a su oponente. El colegiado, muy cerca de la jugada, pitó penalti e Isma Cerro batió a Mikel Saizar.

El Burgos buscó a la desesperada en los últimos minutos el segundo, pero no lo encontró, aunque empujó hasta el final.