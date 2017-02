Mo Soluade, duda hasta el último momento

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria mantendrá hasta el final la esperanza de contar con Soluade en el partido de esta noche frente al Leyma Coruña. El base del conjunto azul arrastra una microrrotura fibrilar desde hace una semana y no ha podido ejercitarse con sus compañeros.



En caso de que Soluade pueda saltar a la cancha lo hará sin haber completado ni una sesión a las órdenes del técnico. El jugador se ha sometido a un tratamiento intenso para llegar a tiempo, aunque todo dependerá de su evolución. «Esperamos y deseamos que esté disponible», indica Diego Epifanio ‘Epi’.



La presencia de Jules Akodo en la dinámica de entrenamientos ha aliviado al San Pablo Inmobiliaria. El base con pasaporte británico ya disputó 8 minutos el pasado viernes frente al Melilla ante la baja de Brandon Brine y hoy también estará a disposición del técnico a la espera de una nueva oportunidad. «Mis 12 jugadores trabajan para ser titulares. No debe ser una sorpresa quién sale de inicio o que alguien juegue más o menos minutos», explica un Epi cuyo trabajo es tomar decisiones. «Todos se lo ganan, pero solo puedo poner a cinco», zanja.





JORGE GARCÍA CUMPLE 40 AÑOS

Jorge García cumplió ayer 40 años de edad y hoy celebrará sobre una cancha de juego esta fecha tan especial. El ala pívot del San Pablo Inmobiliaria es el hombre récord de la LEB Oro y aún tiene muchas cosas que decir. «En esta liga lo ha sido todo y no debería preocuparle demostrar nada», explica Epi, quien valora la presencia del cordobés en el proyecto. «Quiero que el equipo se nutra de su experiencia y de su hacer diario para mejorar. Nos da muchas cosas y solo le puedo estar agradecido porque con 40 años tiene la ilusión de un chaval de 18», explica el técnico.