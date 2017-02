La lesión de Álvaro Montero es más grave de lo inicialmente previsto. Desde el partido de vuelta ante el Fuenlabrada (se jugó el pasado 18 de enero) arrastraba molestias en el tobillo que no acababan de desaparecer. Después de estar renqueante las últimas semanas, aunque participó en varios encuentros, los servicios médicos blanquinegros decidieron realizarle una resonancia magnética que mostró su lesión. Padece un edema óseo y un desgarro del ligamento peroneoastragalino. Le han diagnosticado un esguince de grado 2 y deberá estar de baja entre 3 y 4 semanas.

Se trata de una baja sensible para el conjunto burgalés. El delantero madrileño no era titular, aunque participaba en la mayor parte de los encuentros. Era uno de los hombres que más utilizaba Mandiola de revulsivo y es que aportaba aspectos diferentes a sus compañeros.

De esta forma, Manix Mandiola tendrá menor margen de maniobra en labores ofensivas. En el choque ante el Palencia apostó por Diego Suárez después de que el maño no participara en el choque ante el Racing. Quiso repartir los minutos entre sus atacantes y es que sabe que en las próximas jornadas los necesitará a todos.



PROSI

El asturiano se ejercitará a partir de mañana con el grupo. Parece que el problema muscular que le ha impedido ayudar al equipo en la segunda vuelta (solo participó en el choque ante el Caudal y tuvo que ser sustituido en el descanso) está ya solucionado.Su objetivo estar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro del domingo ante el Celta de Vigo B. No obstante, el futbolista debe comprobar antes sus sensaciones cuando comience a trabajar junto a sus compañeros.

En la primera parte del campeonato liguero, Prosi fue indiscutible en las alineaciones tanto de Paco Fernández como de Mandiola, aunque en estos momentos las posibilidades en la medular han aumentado. Ha llegado Chevi, que ha participado en los dos últimos encuentros, mientras que Carlos Ramos ha dado un paso adelante y está jugando a un buen nivel.