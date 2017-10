Mucho más que tres puntos en juego

Anduva se viste hoy de gala para albergar el partido más esperado. CD Mirandés y Burgos CF calibran esta tarde (17,30 horas) sus fuerzas en la lucha por la cabeza de la general. Mucho más que tres puntos hay en juego en un derbi de altos vuelos entre dos equipos llamados a pelear por los puestos de play-off y que han marcado la pauta en el Grupo 2 desde la primera jornada.



Primero contra tercero de la tabla miden su potencial en una contienda de máxima tensión que supondrá un inmenso golpe de moral para el vencedor del combate fratricida. Los rojillos aspiran a prolongar su racha victoriosa para castigar la moral de los blanquinegros -a los que podrían aventajar en 7 puntos en el mejor de los escenarios posibles-, mientras que los de la ribera del Arlanzón confían en ser la primera escuadra que consiga enviar a la lona a los de la capital del Ebro.



Pocas veces un encuentro genera un nivel tan elevado de expectación en las dos ciudades. La inmaculada trayectoria de ambos -todavía invictos- y su condición de equipos graníticos en defensa convierten el envite en una batalla a vida o muerte que exigirá la mejor versión de los contendientes.



Cinco años después rojillos y blanquinegros se verán las caras en la categoría de bronce nacional. Los dos máximos exponentes del fútbol provincial no cruzaban sus caminos en competición oficial desde el curso 2011-12, una temporada de grato recuerdo para el Mirandés (logró el ascenso a Segunda y se plantó en las semifinales de la Copa del Rey) y nefasta para los intereses del cuadro de la ribera del Arlanzón, que dio con sus huesos en Tercera en una calamitosa campaña. En aquella ocasión los rojillos se impusieron en El Plantío por 1-2 y en la vuelta ambos equipos firmaron tablas sin goles.



Muchos serán los atractivos que reúna la contienda de esta tarde. Uno de los más curiosos será el enfrentamiento entre el máximo artillero de la categoría, Diego Cervero (con 8 dianas en 9 partidos) y el portero menos goleado, Mikel Saizar, el único imbatido hasta el momento en todo el fútbol nacional.



Como también será saber quién se lleva el gato al agua en un choque entre dos estilos de juego prácticamente idénticos y que hacen de la fortaleza defensiva la piedra filosofal de sus respectivos proyectos. Ambos se sienten cómodos sin balón y no consideran la posesión del esférico como una prioridad.



Con respecto al choque del pasado fin de semana en El Plantío Patxi Salinas recuperará a dos de los efectivos clave en su esquema y que no pudieron saltar al campo frente al Gernika por sanción, el central Aritz Borda y el centrocampista Adrián Cruz. Ambos regresarán esta tarde a la titularidad en un encuentro en el que el cuerpo técnico local tendrá a su disposición a la totalidad de los efectivos de su plantilla, incluidos Jagoba Beobide -quien ya debutó en competición liguera el pasado fin de semana- y Adrián Hernández quien saltó media hora al terreno de juego el pasado miércoles en la Copa Federación. Aunque carente de ritmo el canario ha entrado ya en la citación.



En las filas rojillas Pablo Alfaro también dispondrá de todos los jugadores de su plantilla para este atractivo encuentro en la cumbre.



No estará solo el cuadro blanquinegro en Anduva. Ni mucho menos. La destacada trayectoria firmada por el equipo hasta el momento ha despertado una gran expectación en la parroquia blanquinegra y se espera a más de un millar de seguidores del Burgos CF en el municipal mirandés, que espera colgar el cartel de no hay billetes.



La gran afluencia de público y la rivalidad deportiva entre ambas entidades ha hecho que el Comité Antiviolencia declarara ayer de ‘alto riesgo’ el derbi burgalés, lo que implica un incremento del dispositivo policial habitual.