Mueren electrocutados 30 hinchas del Manchester United

Un grupo de 30 aficionados del Manchester United murieron electrocutados en Nigeria mientras seguían por televisión el partido de la Europa League contra el Anderlecht, informaron este viernes medios locales. El accidente ocurrió el jueves por la noche en la ciudad de Calabar, al sur de Nigeria, cuando unos cables de alta tensión cayeron sobre el techo de hojalata del establecimiento donde miraban el partido de fútbol.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV