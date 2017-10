Muguruza gana a Ostapenko en su debut en el Masters

La española Garbiñe Muguruza se hizo con su primera victoria en las finales WTA que se disputan en Singapur al derrotar este domingo a la campeona de Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko, por 6-3 y 6-4 en una hora y 25 minutos.

En su primer partido tras retirarse en la primera ronda de Pekín debido a una gripe con fiebre incluida, ante la checa Barbora Strycova, Muguruza, de 24 años, campeona de Wimbledon, se mostró más sólida que la joven Ostapenko, una de las tres jugadoras que este año han hecho su debut en el Masters, junto con la francesa Caroline Garcia y la ucraniana Elina Svitolina, y que con 20 años y 143 días es la más joven de las ocho que participan en esta cita final del año.

SAQUE DESPERDICIADO

Con gran determinación, la española puso tierra de por medio en el primer set para adelantarse 4-1, y pudo finiquitar antes esta manga, de haber aprovechado luego una oportunidad para marcar el 5-2. En ese parcial, Ostapenko desperdició con su saque lo que trabajó con sus grandes golpes desde el fondo.

La letona, primera de esta nacionalidad en participar en un Masters, solo pudo ganar una vez su servicio en los 33 minutos que duró ese primer parcial, donde recurrió en pista a su entrenador el exjugador Andis Juska, que ha sustituido a la española Anabel Medina, para intentar frenar a Garbiñe.

Garbiñe, más serena y concentrada, hizo lo justo para desequilibrar el juego de Ostapenko, su reciente verdugo en el torneo de Wuhan (China) y ganar ese parcial en algo más de media hora.

La proclamada mejor jugadora del año por la WTA tampoco se mostró preocupada por la reacción de Ostapenko en el segundo set, cuando Garbiñe dominaba plácidamente por 5-1. La letona salvó dos bolas de partido y llegó a inquietar 5-4, pero Garbiñe confirmó al final a la tercera oportunidad demostrando mejor temple, ganando su primer partido en este grupo Blanco, al igual que la checa Karolina Pliskova antes contra la estadounidense Venus Williams.

Pliskova, que ganó por 6-2 y 6-2, pasará a ocupar la primera plaza del Grupo Blanco, gracias a su mejor resultado en número de juegos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Muguruza aseguró que afronta "cada punto, cada juego y cada set como una final". Subrayó la importancia de la victoria ante Ostapenko. "He aprendido que aquí cada juego y cada set cuentan, porque solo pasan dos jugadoras a semifinales", recordó.

EL DUELO CONTRA PLISKOVA

Muguruza aseguró que afronta con tranquilidad su siguiente partido ante Pliskova, el martes: "El cara a cara es favorable a ella, pero a mí me gusta competir contra este tipo de jugadoras", señaló. "Intentaré aprender de lo que hice bien en Cincinnati (donde consiguió su único triunfo de los seis últimos duelos ante Pliskova) e intentaré plantarle cara", abundó la española.

"Haber derrotado en dos sets a Ostapenko me permite saber que estoy jugando bien y que el trabajo táctico ha sido bueno. He jugado un gran partido y, por supuesto, me dará confianza para el próximo choque", sentenció satisfecha tras su estreno en Singapur.