El Mulier agua la fiesta del BigMat

No pudo despedir el curso con buen sabor de boca el BigMat Fontecha, quien cerró ayer la temporada con una derrota frente al Mulier en un choque completamente intrascendente desde el punto de vista clasificatorio, pues las burgalesas habían hecho a tiempo los deberes y tenían la salvación asegurada.

Al final, la escuadra de Marci ha finalizado la liga en la 11ª posición de la general con un bagaje de 8 victorias, 4 empates y 14 derrotas, con dos puntos de ventaja con respecto al descenso.

El cuadro azulón quería brindar una victoria a su afición en el adiós de una campaña en la que una vez más han tenido que apretar los dientes en el tramo final para asegurarse la permanencia.

Fue misión imposible pese a que arrancó bien la contienda y se adelantó ante las pamplonesas (cuartas en la tabla) en un choque marcado por la incesante lluvia y el viento. Este último factor resultó determinante, pues permitió que cada uno de los equipos aprovecharan su incidencia para volcar el juego en campo rival.

El BigMat Fontecha lo tuvo a favor en el primer acto, cuando se mostró superior a un combinado navarro que llegó a Burgos con tan solo 13 efectivos. El NSB se hizo con la posesión del esférico desde el pitido inicial y protagonizó todas las llegadas al área. Tras varios avisos de Claudia, Natalia y Güemes, las locales se adelantaron en el marcador en el minuto 21 en un gran servicio interior de Güemes sobre la llegada de Alejandra, quien pese a su juventud e inexperiencia en la categoría controló el balón, se perfiló y superó a Marina con frialdad por debajo de las piernas.

Las visitantes no daban señales de vida en ataque, mientras que el BigMat buscaba ampliar su renta en acciones de Lidia y Claudia. Sin embargo, lo que llegó -tras la desafortunada lesión de Güemes- fue el 1-1 en la última acción del primer acto. La atacante navarra Lorena cabeceó un balón cruzado que Paula repelió, pero el esférico se quedó muerto en el área chica y Maider lo envió al fondo de las mallas.

Un tanto psicológico que contribuyó a cambiar radicalmente la decoración del partido. Con el cambio de campo y el viento a su favor el Mulier creció notablemente. A pesar de todo Marta Charle obligó a emplearse a fondo a Marina en la primera acción del primer acto.

Un espejismo porque las navarras dominaron la segunda parte de la contienda con autoridad. Mariana, que acababa de saltar al terreno de juego, convirtió su primer contacto con el balón en el 1-2 al rematar en el primer palo un saque de esquina botado por Elena ganando la partida a la zaga azulona.

El tanto dio nuevos bríos a las de Pamplona, que pudieron sentenciar el partido acto seguido. Tras un par de avisos llegó el 1-3 en un zapatazo de Maider desde la frontal.

Sin embargo, el BigMat Fontecha no bajó los brazos y fue capaz de recortar distancias en el último suspiro en una falta botada por Marta Charle que tocó Natalia en el segundo palo y empujó a placer Gadea.