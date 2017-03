Las burgalesas Cristina Ruiz (UBU) y Silvia Pérez (Image FDR) disputarán el Campeonato del Mundo de campo a través de categoría junior que se disputará en la localidad ugandesa de Kampala el próximo 26 de marzo. Además también estará en la cita africana Marta García, integrante del Image FDR, palentina de nacimiento y que lleva 7 años defendiendo los colores del conjunto burgalés. Las tres han sido incluidas en la lista definitiva que han compuesto los técnicos de la Federación Española y llama la atención que de 5 atletas españolas que participarán en esta categoría 2 son burgalesas y 4 de Castilla y León (además de Marta García, formará parte del combinado nacional la palentina Carla Gallardo).

Será el primer Mundial para todas ellas, cuyo objetivo en la cita es acumular experiencia y disfrutar de una cita en la que se medirán a las mejores especialistas. No acuden con una meta fijada y hacerse un hueco entre las mejores será harto complicado. No obstante, el equipo español es homogéneo y puede entrar en el top ten.

Las tres atletas han sido habituales en el podio en la temporada de invierno. Todas ellas formaron parte del conjunto de Castilla y León que logró la medalla de oro en el Campeonato de España por Federación, en el que Marta García fue segunda en la clasificación individual, Silvia Pérez cuarta y Cristina Ruiz quinta.

A su vez, las integrantes del Image han subido a lo más alto del cajón en el Campeonato de Castilla y León y de España por clubes de cross. Están acostumbradas a las primeras posiciones en cada carrera en la que compiten, por lo que la convocatoria para disputar el Campeonato del Mundo supone un broche a una gran temporada de invierno. Quieren disfrutar de la experiencia y a su vez hacer la mejor competición posible.

Cristina Ruiz debutará en una cita internacional. Ha realizado también una gran campaña invernal pese a que no ha podido entrenar todo lo que hubiera deseado por distintas circunstancias.Es la actual campeona de Castilla y León de cross de la categoría junior y preparará la cita mundialista con mimo.