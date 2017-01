Nacho Fernández es el elegido

El inicio del año traerá novedades al Burgos CF. El club presentará hoy a José Ignacio ‘ Nacho’ Fernández, que pasará a ser el nuevo director deportivo. Desde que el colectivo encabezado por José Luis García ganó las elecciones, aseguró que la llegada del responsable técnico sería el primer paso en el ámbito estrictamente futbolístico y que posteriormente llegarían los jugadores.

El acuerdo con el técnico se alcanzó con anterioridad, aunque no se ha podido anunciar antes, ya que tenía contrato con el Alcorcón. El Burgos ha tenido que esperar a que concluyera 2016 para dar el paso adelante definitivo. Pese a todo, Fernández ya ha comenzado a trabajar en favor de los intereses burgalesistas desde hace unos días.

Se trata de un técnico asturiano (Gijón, 1973) con una amplia experiencia en la categoría de bronce nacional. Comenzó en los banquillos en su tierra de origen, en las filas del Quintueles. Poco después se le abrieron las puertas del fútbol profesional en Murcia, donde dirigió en Segunda B al Mazarrón. Luego inició un periplo por Canarias, en las filas del Pájara Playas y la UD Las Palmas. Desde allí regresó a la península para incorporarse al organigrama técnico del Alcorcón.

Luego probó en el fútbol sudamericano, en el Puerto Cabello de Venezuela antes de que Pepe Bordalás lo reclamara como mano derecha en el Alcorcón primero y luego en el Alavés.

El club se ha puesto en contacto con varios futbolistas y las negociaciones están avanzadas con algunos. Todo apunta que esta semana habrá caras nuevas en el vestuario blanquinegro. Manix Mandiola está atento a los movimientos que se vayan dando, ya que dependiendo de lo que suceda tiene un plan de entrenamientos u otro. Si hay fichajes el equipo no descansará.

Uno de los hombres con los que ha hablado la entidad burgalesista es el central vizcaíno Odei Onaindia. En estos momentos se encuentra en el Athletic B y no está teniendo excesivo protagonismo, aunque era algo que ya sabía cuando llegó al filial rojiblanco poco antes de iniciarse la temporada después de su apresurada salida del Marbella. «Me preguntaron por mi situación y mis planes, pero no hubo nada más. De momento no he tomado ninguna decisión. Vamos a ver cuáles son las opciones par tomar la mejor decisión, pero no tengo prisa», comenta el ex blanquinegro, que se ha convertido en una de las posibilidades para reforzar la defensa.

En estos momentos, el Burgos cuenta ya con un director deportivo, Nacho Fernández -solo falta confirmación oficial- y un director general, Miguel Ángel Pascual. Serán dos figuras importantes alrededor de las cuales se articularán la mayor parte de los movimientos tanto deportivos como de otro tipo en el club burgalesista. La profesionalización del club de la que hablaba García en su programa electoral tendrá mucho que ver con estos dos personas, que se encargarán de ir creando la base necesaria para que la próxima campaña el proyecto pueda dar un paso adelante. No obstante, lo que más urge es salvar el actual curso y en este aspecto tendrá más que ver Nacho Fernández.