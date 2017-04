Manix Mandiola ya es historia del Burgos CF. La directiva le comunicó ayer que dejaba de ser el entrenador del primer equipo, aunque fue una decisión que se tomó nada más concluir el choque ante la Cultural Leonesa. Cuando los mandatarios quisieron comunicárselo, el entrenador vasco estaba camino de Eibar, por lo que la reunión se pospuso hasta ayer por la tarde. También estaba decidido que Nacho Fernández, hasta la fecha director deportivo, cambiara el despacho por el césped para hacerse cargo del equipo estas tres últimas jornadas ligueras en las que el Burgos CF se juega la vida.



Se trata de una solución de urgencia que busca una reacción de la plantilla. La dinámica no era buena y el Burgos había logrado una victoria en las 7 últimas jornadas, lo que le ha dejado a un punto del descenso y empatado con el Caudal, conjunto que ocupa la posición de play out.



La salida de Mandiola se convirtió en un insistente rumor en los días previos al partido ante el Osasuna B, pero el conjunto blanquinegro logró la victoria y las aguas volvieron a su cauce. La derrota del lunes ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado esta decisión.



El reto de la permanencia recae ahora sobre la espaldas de Nacho Fernández, que toma las riendas del equipo por decisión de la directiva. Los resultados deben llegar ya y todo lo que no sea ganar enSomozas complicará el futuro blanquinegro. El asturiano dirigirá su primer entrenamiento hoy por la mañana, ya que su primera medida ha sido cambiar el horario de la sesión, prevista por la tarde.



NACHO FERNÁNDEZ

En sus primeras palabras como entrenador, el técnico habló de buscar «un cambio de actitud por parte de los jugadores», aunque minutos después matizó: «Estos futbolistas no es que no tengan una actitud buena, sino que no están teniendo ese rendimiento que mostraban hace 10 jornadas, momento en el que el equipo tenía otra soluciones».



Tuvo palabras de agradecimiento a Mandiola y habló de una decisión «triste». Aseguró que el del Eibar es el artífice de «gran parte del éxito de sacar al equipo de la complicada situación de la que estaba».

Ya tiene la mente en el partido de Somozas y advirtió que el único resultado que sirve en tierras gallegas es «ganar». «Desde la junta directiva han querido dar un cambio para buscar una activación de los jugadores. El de Somozas será un partido complicado porque vienen de hacer buenos resultados. Será difícil, pero los futbolistas lo tienen claro. Hay que ir a por los puntos y eso puede propiciar un fin de campaña más tranquilo», explicó.



Dejó claro que apostará por la continuidad y habló de «pequeños cambios». «Pero no van a ser muchos.En los entrenamientos intentar dar un pelín más de intensidad. Si faltaran 8 o 10 semanas podríamos meter muchas cosas, ahora hay que incidir en las 4 facetas importantes que hacen ganar o perder los partidos. Que los futbolistas sean capaces de volver a la situación cómoda que teníamos hace un mes», argumentó.



No quiso buscar culpables y aseguró que todos tienen «parte de responsabilidad». Será en junio, cuando el equipo ya esté salvado, cuando buscará los motivos por los que el equipo se encuentra en esta situación. Su nuevo papel supone un reto que asume con normalidad.



«Cuando se está en un club como director deportivo puede suceder esta situación.El equipo necesita que alguien baje a entrenar. Si quedasen 10 ó 12 semanas igual era importante traer un entrenador nuevo, pero a tres semanas del final traer a un técnico que no conoce a la plantilla ni sabe cómo está el vestuario puede ser contraproducente», comentó Nacho Fernández.