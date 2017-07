Nadal está "muy motivado" para afrontar el reto de Wimbledon

A la espera de su estreno en Wimbledon este lunes, Rafael Nadal se ha mostrado contento de poder volver al All England Tennis Club, donde el año pasado se vio obligado a renunciar por su lesión en la muñeca y donde ha ganado el título en el 2010 y 2008, además de haber jugado otras tres finales en el 2006, 2007 y 2011.

"Jugar en Wimbledon es muy especial para mí. Es uno de los grandes objetivos que siempre he tenido desde que comencé a tener éxito en este deporte. Veremos qué pasa este año", ha admitido el campeón mallorquín, reciente vencedor de Roland Garros. Las dos anteriores ocasiones que Nadal ganó en Londres se había impuesto también en París. En la era Open (desde 1968) solo Roger Federer(2009), Bjorn Borg (1978-80) y Rod Laver (1969) lo han conseguido.

Este es un torneo muy dificil del que te puedes ir inmediatamente. Si soy capaz de pasar las primeras rondas ganaré confianza. Ya veremos"

Nadal no ha jugado desde su décima victoria en Roland Garros ningún otro torneo. El tenista español tenía previsto participar la semana pasada enQueen's, pero después del esfuerzo de la temporada pasada, prefirió recuperarse físicamente y descansar unos días en Manacor.

"Me hubiera encantado jugar en Queen's pero después de tres meses muy intensos decidimos que era mejor para mi cuerpo parar", ha valorado. Cuarto favorito en la edición de este año, el exnúmero 1 mundial se entrenó la semana pasada en Mallorca, en las pistas de hierba de Calvià, donde se jugaba el torneo femenino de Mallorca y desde el pasado lunes ya está en Wimbledon para ultimar su preparación.

El australiano John Millman (137º mundial) será su primer rival en Wimbledon. Inicialmente parece asequible, pero Nadal se mostraba prudente ante su debut. "Este es un torneo en el que te puedes ir inmediatamente. Sé que es siempre difícil jugar aquí pero estoy emocionado de jugar de nuevo en un escenario único, que me encanta y en el que disfruto. Si soy capaz de pasar las primeras rondas ganaré confianza. Estoy jugando bien desde el principio de temporada y tengo salud, así que veremos", ha comentado sobre sus expectativas. "Mi motivación es siempre alta en todos los torneos que disputo. Si no, no jugaría", ha insistido.

EL VALOR DE MURRAY

Nadal ha destacado sobre el torneo que Andy Murray, defensor del título, es a pesar de sus resultados este año, uno de los que mejor se desenvuelve sobre la hierba. "Andy ha ganado aquí dos veces y ha jugado varias semifinales y finales. Creo que sabe cómo hacerlo. Quizá sea su mejor superficie y tendrá sus oportunidades. Estará ahí y luchado por las cosas importantes", ha dicho sobre un rival con el que podría cruzarse en las semifinales.