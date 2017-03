«No hay que pensar en lo que hemos perdido. Debemos mirar adelante»

Álvaro Montero se convirtió el pasado verano en la gran apuesta de Paco Fernández para la punta del ataque del Burgos CF. Pero no ha gozado de continuidad en el equipo y sus presencias en el once inicial se cuentan con los dedos de una mano. El madrileño lamenta el escaso botín logrado el pasado domingo. «Sabíamos era muy importante ganar, pero también que puntuar de aquí al final siempre es importante. Ya solo pensamos en Pamplona, en el partido ante Osasuna B, donde tenemos que sacar los 3 puntos y conseguir la salvación cuanto antes».



Y asegura que el equipo ha aprendido la lección. «En la primera parte sí que tuvimos más ocasiones, en la segunda fue más complicado. Sabíamos que teníamos en casa una oportunidad muy buena para sumar tres puntos y que se nos escapó. Pero hay que mirar hacia adelante. El equipo ha aprendido de los errores cometidos y los estamos intentando corregir».



El delantero destaca la existencia de una cierta «preocupación» en el vestuario. «La situación no es buena, la llevamos arrastrando desde el comienzo de la temporada. Hace unas jornadas estábamos más desahogados, pero no podemos pensar en lo que hemos perdido, sino en mirar adelante y sumar cuanto antes los puntos necesarios para certificar la salvación», matiza.



Por otro lado, pone en relieve el carácter de final que tendrán los últimos 7 compromisos del curso. «No ganamos fuera desde el partido ante el Mutilvera y ha pasado ya mucho tiempo. Fuera de casa es complicado sumar, pero van a serlo todos los partidos que tenemos por delante. Cada jornada será una batalla».



Montero estima que el Burgos CF tiene ante sí una buena oportunidad para poner tierra de por medio con sus principales contrincantes. «La semana pasada ya hubo algún duelo entre rivales directos y también los habrá en esta. Hay muchos equipos implicados en la pelea. Podemos mirar a los demás, pero lo importante es que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Estoy convencido de que puede haber muchos cambios y sorpresas en la zona baja. Debemos estar preparados».



Con respecto a su situación personal, no esconde cierto malestar. «He trabajado duro. La lesión me lastró cuando mejor estaba. No he tenido mucha continuidad. Y eso para un jugador es duro. Pero entiendo que hay mucha gente en plantilla y todos luchan por un puesto. Es complicado estar al 100% cuando no tienes la confianza del entrenador. Pero ahora mismo las situaciones individuales no son importantes, lo que cuenta es el bienestar del grupo», finaliza.