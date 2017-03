No hay trámite para el campeón

BURGOS

Lejos queda el esperado play off de ascenso a División de Honor. El UBU Colina Clinic aún tiene tarea pendiente en la fase regular a pesar de haberse proclamado campeón del Grupo A. Los burgaleses han gobernado la competición con puño de hierro y ahora la ilusión por alcanzar el pleno de victorias se une a la responsabilidad de sumar el mayor número de puntos posibles en busca de la mejor posición en los cruces.



El conjunto de Marcelo Chorny no entiende de trámites. Así lo obliga su planificación y el respeto debido a un campeonato que aún tiene cosas que decidir. Y es que los burgaleses reciben en San Amaro -16,45 horas- a un El Salvador B al que no le queda otro remedio que protagonizar la sorpresa para superar al Oviedo en el dramático mano a mano que mantienen por la permanencia.



El técnico local ya anunció que apostará por el bloque habitual, por lo menos, durante los primeros 50 minutos del choque. De esta forma, el UBU Colina Clinic pondrá sobre el tapete artificial de San Amaro a su XV de referencia. Además, los burgaleses recuperan para este partido a David Martín, una vez que el tres cuartos ha dejado atrás la lesión de rodilla sufrida en los primeros instantes del partido que enfrentó a los castellanos con el mencionado Real Oviedo el pasado 25 de febrero.



También regresará a la competición un Tomás Rocamán ausente en el partido de Vigo. Por el contrario, el segundo línea César Colina guardará reposo por un problema físico y se une a Jorge Fuente en la lista de bajas.



Sea como fuere, Chorny aprovechará la circunstancia para probar situaciones tácticas. Caballero, López y Valverde formarán la primera línea de la delantera; Wagenaar y Cabrera jugarán como segundas, por lo que la novedad llegará en la tercera línea. Aschroft-Leigh actuará como flanker junto a Aristemuño, siendo Snyman una vez más el octavo gualdinegro.



Rocamán e Imo estarán de nuevo en la sala de máquinas como medios, con Domínguez y Storm en las alas. Martín y Bianco serán la pareja de centros, con Sauls como zaguero. Obregón, Gustavo González, Carrasco, Djosseu, Álvaro González, Sáez, Ibáñez, Sánchez y Hernando completan esta primera lista de 24 jugadores.



FIN DE SEMANA DECISIVO

Además, el Aparejadores RC vivirá un fin de semana importante en otros frentes. De un lado, el Opel Grupo Julián disputa mañana en el campo neutral de Torrelavega -15,00 horas- su último partido oficial del curso ante el Real Oviedo en busca de la quinta plaza de la Liga AON. Samara y Janire son baja por lesión y Jessica y Laura se caen de la lista por motivos laborales.



De otro lado, el Valle de Las Caderechas deberá demostrar en Santander -domingo, 15,00 horas- su condición de favorito en la eliminatoria de cuartos de final que le enfrentará al Independiente de Santander a partido único.



Por último, los sub14 del Cajaviva defenderán su liderato en la concentración de canteras que se celebra en Valladolid, en la que también participa el combinado sub12.