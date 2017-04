No hay trámites para el UBU Colina Clinic

BURGOS

Una fase de ascenso no entiende de trámites. El peligro se esconde en cada lance de los partidos y, precisamente, el rugby se distingue por la lucha de los equipos hasta el último segundo. Por eso, bien hace el UBU Colina Clinic en mantener la concentración antes de recibir al Bera Bera en el choque de vuelta de los cuartos de final -12,30 horas-.



Puede que el 6-32 registrado en la ida deje al cuadro castellano a las puertas de las semifinales. Sin embargo, quedan 80 minutos por jugar y los locales quieren brindar el mejor espectáculo posible a los aficionados que se arremolinen en las gradas provisionales de San Amaro.



«Lo primero que debemos entender es que la serie no está terminada», advertía Marcelo Chorny días atrás en este periódico. El técnico gualdinegro no quiere sorpresas inesperadas y destaca la importancia de mantener el pie en el acelerador. «Si nos vemos vencedores antes de tiempo podemos pasar un apuro», insistía.



Por eso, el UBU Colina Clinic saltará al césped artificial con su bloque de gala. Los locales no se guardarán nada y aspiran a mostrar una vez más el nivel que les ha permitido sumar 23 victorias seguidas en el presente curso.



Chorny tendrá a su disposición a toda la plantilla. Solo Ruan Snyman presenta unas ligeras molestias en la rodilla a causa de un golpe, pero se espera que el delantero sudafricano pueda competir con normalidad en el envite de hoy. Y es que el UBU Colina Clinic solo dará protagonismo a las rotaciones cuando la eliminatoria esté sentenciada.



MISMA CONVOCATORIA

«Por respeto a nosotros, a la gente que entrena, al rival y al rugby saldremos con todo. Nunca nos hemos guardado nada y no lo vamos a hacer ahora», señalaba el preparador marplatense, el cual repetirá la convocatoria que se desplazó el pasado fin de semana a las instalaciones donostiarras de Anoeta. Así, los delanteros Obregón, López, Alonso, Colina y Carrasco esperarán su turno en el banquillo junto a los tres cuartos Storm, Hernando y Sáez.



Por su parte, el Bera Bera llega a este envite sin nada que perder. Los guipuzcoanos buscan la proeza en casa del favorito. El UBU Colina Clinic, por su parte, volverá a plantear un partido en el que el desgaste físico debería marcar de nuevo la diferencia en favor de un conjunto conjurado para volver con puntos de cada visita a la línea de 22 rival.



Sea como fuere, el rival es un histórico del rugby español y se espera que los aficionados presencien un buen encuentro. «Esperamos un partido duro, como lo fueron los anteriores disputados ante este equipo», advertía un Marcelo Chorny que hoy apretará al máximo a sus pupilos para afrontar el futuro inmediato con las mayores garantías de éxito posibles.