«No podemos hacer cuentas a largo plazo»

Llegó el pasado verano avalado por una más que notable trayectoria en el fútbol profesional, con una década a sus espaldas en la categoría de Plata nacional. Y con elevadas expectativas de convertirse en el ‘mariscal’ de la retaguardia blanquinegra. Pero Jorge García ha sufrido lo indecible para hacerse valer y encontrar el reconocimiento de la parroquia de El Plantío.



El central asturiano destaca la línea de crecimiento del equipo en las últimas semanas, plasmada en los resultados del mes de enero y en las buenas sensaciones que dejó la escuadra en la primera mitad del choque frente al Racing.



«En las últimas semanas el equipo transmite mucha más seguridad, está más serio en el campo. Ahora tenemos que seguir asentando las cosas que hacemos bien y seguir trabajando para corregir los errores. El equipo ha ganado en prestaciones defensivas, algo que no es competencia tan solo de los defensores, sino de toda la escuadra. Somos más compactos, ganamos más disputas y estamos más atentos a las segundas jugadas», destaca el zaguero.



Lo que a su juicio abre una ventana a la esperanza para llevar a buen puerto la nave blanquinegra al final de la campaña. «Vamos todos a una y el equipo ha ganado en solidez. Ese es el camino a seguir para seguir ganando posiciones en la tabla. Si seguimos en esta línea sacaremos buenos resultados».



Jorge García se muestra muy cauto pese a los buenos números firmados en las últimas jornadas. Y no se fía en absoluto de la aparente fragilidad de su próximo rival de turno, el Palencia -que solo ha sumado 1 punto en 6 encuentros-.



«Por clasificación está abajo, pero tenemos que afrontar cada partido como si fuera una final independientemente de si los rivales están abajo o arriba. Cada partido es diferente. Y no somos tan buenos como para ir de sobrados. Tenemos que ir con humildad y salir a partirnos la cara en cada partido. Y el choque del domingo es, a nivel clasificatorio, más importante que el del Racing de Santander porque es un rival directo», explica el defensor asturiano.



El zaguero destaca el enorme valor de conseguir los tres puntos en juego en la Nueva Balastera. «Vamos a centrarnos solo en el Palencia. Luego ya se verá. En enero nos fueron bien las cosas sin pensar más allá del siguiente partido. No podemos hacer cuentas a largo plazo. Un tropiezo y ya no cuadran. Ganar en Palencia sería muy importante porque les meteríamos una buena diferencia de puntos y les dejaríamos tocados».



García asegura que su próximo rival ha mejorado sus prestaciones. «Tuvieron bastantes bajas y han llegado muchos jugadores nuevos tras un mes de enero que vivieron con mucha incertidumbre, pero ahora la plantilla está más tranquila y solo se habla de fútbol y de salvar la situación. Seguro que hacen una segunda vuelta mejor que la primera. Ellos saben que en casa no pueden fallar y no nos podemos confiar nada».



Para el jugador del Burgos CF el del domingo tendrá un carácter muy especial, pues se verá nuevamente las caras en un terreno de juego con su hermano gemelo Alejandro, guardameta del Palencia.



«Será un partido incómodo para ambos por la situación clasificatoria, porque al final el que pierda se llevará un disgusto grande. Aunque me debo al Burgos CF y queremos tomarnos la revancha del choque de ida en El Plantío».



El futbolista blanquinegro señala la existencia de un paralelismo casi total entre su rendimiento individual y el de la escuadra. «La trayectoria personal va ligada a la del equipo, con un inicio muy malo. Pero ahora vamos de menos a más. Puedo dar mucho más. Trabajo día a día para ser mejor jugador que cuando llegué», concluye.