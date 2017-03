Andrés González está centrado en el choque el Burgos CF disputará ante el Lealtad el próximo domingo. Sabe que el objetivo es llegar a los 45 puntos lo antes posible para certificar la salvación, a partir de ahí todo lo que llegue lo hará por añadidura. «No nos podemos relajar», advierte y es que es consciente de que la posición de play out está aún demasiado cerca (a 4 puntos).

La única meta que se marca el burgalés es lograr los tres puntos cada semana. Así las cosas, el nuevo reto es conseguir el triunfo enLes Caleyes. El lateral derecho advierte de la peligrosidad del conjunto asturiano. «Es un buen equipo y más en su campo. Intentaremos salir a por los tres puntos, pero sabemos que es complicado. No está el hándicap de la hierba artificial que tuvimos el otro día, pero conocen su terreno de juego. Tendremos que minimizar errores para lograr la victoria», comenta.

Que el choque se juegue por la mañana entiende que no será un problema para el Burgos CF, ya que está acostumbrado a entrenar en un horario muy similar.

En las dos últimas salidas el Burgos CF ha acabado derrotado, aunque el capitán defiende que ambos casos han competido bien. Recuerda que eran encuentros «complicados» y en los que tuvieron sus opciones. «En Pontevedra consiguieron darle la vuelta al marcador y el del Izarra es un campo difícil en el que pocos equipos han ganado. Creo que hicimos un buen papel. Estuvimos bien en las disputas y los duelos, pero en esos campos cualquier error te penaliza», explica.

El discurso del blanquinegro no varía en ningún momento. No entra a valorar si aún están a tiempo de luchar por la Copa al haber dos filiales en las primeras plazas que no pueden disputar la competición del KO. Apuesta seguir jugando cada partido al cien por cien y será al final de la competición liguera cuando verán dónde han quedado.

Confía en el equipo y cree que en Villaviciosa podrán realizar un buen encuentro que les permita lograr una victoria que supondría un paso más hacia la salvación, de momento el único objetivo.