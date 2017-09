El entrenador del Burgos CF pretende evitar a toda costa que la corriente de optimismo que vive la afición por el histórico arranque protagonizado por su equipo se traduzca en un exceso de confianza de sus pupilos, a los que trata de mantener alerta relativizando al máximo los logros conseguidos.



«Desde fuera se puede ver como un éxito, pero solo hemos ganado 3 partidos de 38. Esto es una maratón, no una prueba de velocidad. Queda un mundo por delante, aún no hemos hecho nada. Si nos dormimos en esta categoría te puede ganar cualquiera. Tenemos que ir a Tudela con el mono de trabajo como ya hicimos contra el Lealtad. Respetando a un rival que todavía no ha perdido y sabiendo que será un partido complicado. Tenemos que defender el liderato y seguir sumando puntos», destaca Patxi Salinas.



El vizcaíno reconoce que los buenos resultados ayudan a afianzar la confianza. «Pero si vendemos euforia en la tercera jornada nos estamos equivocando. Hay que vender humildad, sacrificio, disciplina y compromiso. Hay que mantener esta línea de trabajo y mantener este rendimiento defensivo. Luego ya iremos creciendo en ataque», matiza.



El técnico destaca la complejidad del choque del domingo en Tudela. «Ha hecho las cosas muy bien hasta el momento, con 5 puntos en 3 partidos y sin conocer la derrota. Viene de ganar el domingo pasado en Amorebieta. Es un equipo fuerte y compensado que utiliza un sistema 4-4-2 que pasa a 4-1-4-1 cuando va ganando. Es muy disciplinado y hace una presión alta. Es un rival difícil de batir. Será muy duro en su casa. El que se equivoque lo pagará», señala.



Yno escatima halagos para su oponente. «Es un equipo defensivamente fuerte al que cuesta hacerle gol. Está muy bien trabajado y tiene un sistema muy parecido al nuestro. Los equipos que triunfan son los que tienen un fuerte compromiso, son agresivos e intensos, los que no dan un balón por perdido. Y en este grupo el 90% de los equipos son así. Será duro para nosotros, pero también lo será para ellos, pues el Burgos CF es un equipo muy intenso. Todos queremos jugar en casa, es un plus. Pero debemos ser igual de valientes, atrevidos y agresivos fuera».



Salinas prevé un partido muy diferente al que el Burgos CF jugó el pasado domingo en El Plantío. Mientras que Osasuna B basa su fútbol en la posesión del esférico, el Tudelano es una escuadra con un juego mucho más vertical y que exigirá máxima concentración a la zaga blanquinegra.



En otro orden de cosas, el técnico blanquinegro hace borrón y cuenta nueva tras el cierre del mercado de fichajes. «Sabemos que no podemos contar con Beobide ni Adrián en unas cuantas semanas. Así que con los que tenemos ahora tenemos que tirar. Tenemos que confiar plenamente en lo que hay. Yo he trabajado siempre en condiciones mucho peores que estas. Estoy acostumbrado a trabajar con medios limitados. Ahora soy un privilegiado con lo que tengo aquí. Así que ahora solo queda trabajar duro con la excelente plantilla que tenemos y a seguir con esta buena racha del inicio liguero», sostiene el bilbaíno.