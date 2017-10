Con el cuchillo entre los dientes se desplazará el Burgos CF a la localidad vizcaína de Getxo, donde se verá mañana las caras contra el Arenas. Las especiales condiciones del terreno de juego de Gobela (de césped sintético y con tan solo 60 metros de anchura) y el juego de su oponente de turno convierten la contienda en una batalla que exigirá a los blanquinegros la mejor de sus versiones para obtener un resultado positivo.



Para minimizar las consecuencias negativas del escenario del encuentro el cuadro de El Plantío se ejercitó ayer, y lo volverá a hacer hoy, en los campos de hierba artificial de Pallafría. «Todas las semanas analizamos en vídeo 25 o 30 minutos de nuestro último partido, en este caso del Real Unión, para ver nuestros aciertos y tratar de corregir los errores cometidos. Y luego el de nuestro siguiente contrincante para ver sus puntos fuertes y debilidades. En este caso sobre todo porque nos vamos a encontrar a un rival fuerte sino un campo complicado. Nuestro mayor hándicap será adaptarnos a una situación nueva para nosotros en una superficie sintética y de reducidas dimensiones», señala el técnico blanquinegro.



Salinas prevé un choque «muy duro» ante el Arenas. «He tenido la suerte de entrenar tres años a equipos que juegan en campos de hierba sintética (Sant Andreu, Gramanet y Rápido de Bouzas) y en todos ellos resulta muy difícil ganar a los equipos visitantes. Se entrena un par de días antes para adaptarte pero al final no tienes cogidas ni las medidas ni el bote del balón. Es completamente diferente a jugar sobre hierba natural. O te adaptas rápidamente a la superficie o estás muerto», matiza.



El bilbaíno está realizando mucho trabajo específico para llevar la nave a buen puerto en Getxo. «A ver si somos capaces de entender bien lo que nos vamos a encontrar el sábado, donde nos enfrentaremos a un equipo muy directo y agresivo, muy fuerte en la estrategia. Tendremos primero que contrarrestarlo y luego utilizar nuestras armas, que tenemos muchas, pues el Burgos CF es también un equipo muy fuerte en el juego aéreo. Tenemos a jugadores con mucha presencia física y que entra muy bien en la disputa. Tenemos mucho respeto al Arenas, pero no tenemos otra cosa en la cabeza que ir a ganar el partido».



Ytiene claras ciertas consignas que ha transmitido a sus pupilos para evitar cometer errores que pueden ser letales. «Tenemos que tener muy claro que hay zonas de seguridad en el campo en el inicio de las jugadas en las que las conducciones, controles y pases van a ser complicados. Y tenemos que salir más con despejes, siendo conscientes de la importancia que van a tener las segundas jugadas y las acciones de estrategia. Si somos capaces de manejar bien esos aspectos del juego lo podemos llevar bien, si nos equivocamos podemos perder».



Pese a que no es muy partidario de introducir cambios cuando las cosas funcionan, Patxi Salinas no descarta en esta ocasión alguna variación táctica para afrontar este encuentro. «Estamos probando muchas cosas esta semana para las posibles contingencias del partido, con resultado a favor o en contra y para adaptarnos a las especiales características del terreno de juego. Puede haber alguna variante táctica nueva o gente nueva en el once. El regreso de Eneko y Javi Cantero y la posible incorporación de Jagoba Beobide nos da más variantes para poder confeccionar un once diferente».



Para el entrenador del Burgos CF el Arenas tiene una doble cara. «Es un equipo en casa y fuera otro completamente diferente. En su campo es un equipo muy complicado, muy poderoso, tiene muy claro a lo que juega y está muy acostumbrado a las dimensiones. Será un partido de los difíciles de verdad, aunque no tenemos miedo a ningún rival». Además, considera que el choque que ambas escuadras disputaron en pretemporada no sirve de referencia «por el momento en el que nos enfrentamos y porque lo hicimos en un campo de hierba natural».



En el lado positivo el preparador del combinado blanquinegro no oculta su satisfacción por la recuperación de jugadores para este fin de semana. De hecho, Eneko y Javi Cantero podrán entrar de nuevo en la convocatoria tras haber cumplido sus respectivas sanciones, mientras que Jagoba Beobide, que afronta su segunda semana trabajando con el grupo, tiene también opciones de entrar en la citación esta semana.